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Posted 26 февраля, 10:18

Published 26 февраля, 10:18

Modified 26 февраля, 10:20

Updated 26 февраля, 10:20

Два ребенка осиротели после страшного пожара в Ростовской области

Вывели детей и вернулись за документами: супруги погибли в пожаре в Волгодонске

26 февраля 2025, 10:18
Фото: МЧС Ростовской области. Два ребенка осиротели после страшного пожара в Ростовской области

Супруги погибли в пожаре в Волгодонске

В городе Волгодонск два мальчика осиротели после пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

До прибытия огнеборцев супружеская пара успели вынести из полыхающего дома своих детей — 7-летнего и 13-летнего мальчиков. Затем супруги решили вернуться обратно за документами. Из охваченного огнем дома они уже не вышли.

Мужчина и женщина погибли из-за едкого дыма. Мальчики получили ожоги, их забрали медики на карете скорой помощи. До приезда огнеборцев пожар успел распространиться на 35 квадратов. Огонь тушили 12 специалистов на трех спецмашинах.

Причины пожара пока неизвестны.

В ведомстве напомнили, что всего пять глотков едкого дыма могут привести к смертельному исходу. Чтобы избежать трагических последствий, заходить в полыхающий дом нельзя.

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Причины пожара пока неизвестны.
Причины пожара пока неизвестны.. Фото: МЧС Ростовской области

До этого RostovGazeta опубликовала кадры пожара в Ростове, который переполошил жителей сразу нескольких районов.

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