Вывели детей и вернулись за документами: супруги погибли в пожаре в Волгодонске

Posted 26 февраля, 10:18
Published 26 февраля, 10:18
Modified 26 февраля, 10:20
Updated 26 февраля, 10:20
До прибытия огнеборцев супружеская пара успели вынести из полыхающего дома своих детей — 7-летнего и 13-летнего мальчиков. Затем супруги решили вернуться обратно за документами. Из охваченного огнем дома они уже не вышли.
Мужчина и женщина погибли из-за едкого дыма. Мальчики получили ожоги, их забрали медики на карете скорой помощи. До приезда огнеборцев пожар успел распространиться на 35 квадратов. Огонь тушили 12 специалистов на трех спецмашинах.
Причины пожара пока неизвестны.
В ведомстве напомнили, что всего пять глотков едкого дыма могут привести к смертельному исходу. Чтобы избежать трагических последствий, заходить в полыхающий дом нельзя.
До этого RostovGazeta опубликовала кадры пожара в Ростове, который переполошил жителей сразу нескольких районов.