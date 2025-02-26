Замгубернатора Ростовской области Лилия Федотова попыталась выйти из СИЗО

Posted 26 февраля, 05:35
Published 26 февраля, 05:35
Modified 26 февраля, 05:41
Updated 26 февраля, 05:41
По информации ТАСС со ссылкой на адвоката арестованной Вячеслава Запорожцева, жалобу на решение Ленинского районного суда Ростова об избрании меры пресечения направили в суд, но по ней дали отказ.
Ранее Лилия Федотова заявляла, что боится умереть в следственном изоляторе. Защита чиновницы подготовила справки о состоянии ее здоровья, но смягчить меру пресечения на домашний арест тогда не удалось.
Министра финансов подозревают по статье о превышении должностных полномочий (пункт В части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, госслужащая взяла кредит для региона под слишком большой процент и без достаточных оснований для этого. Ущерб от ее действий оценивают почти в два миллиарда рублей. Свою вину Лилия Федотова не признает.