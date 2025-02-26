Замгубернатора Ростовской области Лилия Федотова попыталась выйти из СИЗО

Министра финансов подозревают по статье о превышении должностных полномочий (пункт В части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, госслужащая взяла кредит для региона под слишком большой процент и без достаточных оснований для этого. Ущерб от ее действий оценивают почти в два миллиарда рублей. Свою вину Лилия Федотова не признает.