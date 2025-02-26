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Posted 26 февраля, 05:35

Published 26 февраля, 05:35

Modified 26 февраля, 05:41

Updated 26 февраля, 05:41

Замгубернатора Ростовской области Лилия Федотова не смогла обжаловать арест

Замгубернатора Ростовской области Лилия Федотова попыталась выйти из СИЗО

26 февраля 2025, 05:35
Фото: Правительство РО. Замгубернатора Ростовской области Лилия Федотова не смогла обжаловать арест

Замгубернатора Ростовской области Лилия Федотова не смогла обжаловать арест

Замгубернатора — министр финансов Ростовской области Лилия Федотова пыталась выйти из СИЗО. Как сообщают федеральные СМИ, в суде отказали в принятии жалобы на арест стороны защиты чиновницы.

По информации ТАСС со ссылкой на адвоката арестованной Вячеслава Запорожцева, жалобу на решение Ленинского районного суда Ростова об избрании меры пресечения направили в суд, но по ней дали отказ.

Ранее Лилия Федотова заявляла, что боится умереть в следственном изоляторе. Защита чиновницы подготовила справки о состоянии ее здоровья, но смягчить меру пресечения на домашний арест тогда не удалось.

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Министра финансов подозревают по статье о превышении должностных полномочий (пункт В части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, госслужащая взяла кредит для региона под слишком большой процент и без достаточных оснований для этого. Ущерб от ее действий оценивают почти в два миллиарда рублей. Свою вину Лилия Федотова не признает.

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