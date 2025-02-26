Зарплаты мечты выросли на 30%: за сколько готовы работать в Ростовской области

Posted 26 февраля, 11:50
Published 26 февраля, 11:50
Modified 26 февраля, 11:52
Updated 26 февраля, 11:52
Зарплатные ожидания увеличились за несколько лет в полтора раза, в том числе за последний год — на 15 тысяч от предыдущего.
Если в январе 2023-го людям было достаточно в среднем получать хотя бы 45 тысяч рублей, то в 2024-м речь шла уже о 50 тысячах. А к 2025-му жители Ростовской области стали указывать на сайтах по поиску работы желаемую зарплату в размере около 65,2 тысячи рублей.
Примерно также увеличились зарплатные ожидания в Южном федеральном округе в целом. А по России — всего на 10 тысяч рублей стало больше, хотя итоговое число достигает 70 тысяч рублей.
По данным сервиса hh.ru, больше всего на Дону выросли ожидаемые зарплаты у представителей высшего и среднего менеджмента (на 29 тысяч рублей — до 129 тысяч), у соискателей из профессиональной области «Производства и сервисного обслуживания» (на 21 тысячу — до 96 тысяч рублей), у кандидатов из «Стратегии, инвестиций и консалтинга» (на 20 тысяч — до 120 тысяч рублей) и у работников сельского хозяйства и строительства (на 20 тысяч — до 100 тысяч рублей).
Ранее стало известно, кто чаще всего ждет повышения зарплаты.