Зарплаты мечты выросли на 30%: за сколько готовы работать в Ростовской области

По данным сервиса hh.ru, больше всего на Дону выросли ожидаемые зарплаты у представителей высшего и среднего менеджмента (на 29 тысяч рублей — до 129 тысяч), у соискателей из профессиональной области «Производства и сервисного обслуживания» (на 21 тысячу — до 96 тысяч рублей), у кандидатов из «Стратегии, инвестиций и консалтинга» (на 20 тысяч — до 120 тысяч рублей) и у работников сельского хозяйства и строительства (на 20 тысяч — до 100 тысяч рублей).