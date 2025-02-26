rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 11:50

Published 26 февраля, 11:50

Modified 26 февраля, 11:52

Updated 26 февраля, 11:52

Работники в офисе

Зарплаты мечты выросли на 30%: за сколько готовы работать в Ростовской области

26 февраля 2025, 11:50
Фото: Unsplash. Работники в офисе

Жители Ростова хотят получать зарплату 130 тысяч рублей

Жители Ростовской области повысили планку ожидаемой зарплаты. В январе 2025-го желаемая сумма выросла на 30% по сравнению с прошлым годом.

Зарплатные ожидания увеличились за несколько лет в полтора раза, в том числе за последний год — на 15 тысяч от предыдущего.

Если в январе 2023-го людям было достаточно в среднем получать хотя бы 45 тысяч рублей, то в 2024-м речь шла уже о 50 тысячах. А к 2025-му жители Ростовской области стали указывать на сайтах по поиску работы желаемую зарплату в размере около 65,2 тысячи рублей.

Ростовчане опасаются возобновления строительства высотки на Береговой
Узнать подробнее

Примерно также увеличились зарплатные ожидания в Южном федеральном округе в целом. А по России — всего на 10 тысяч рублей стало больше, хотя итоговое число достигает 70 тысяч рублей.

По данным сервиса hh.ru, больше всего на Дону выросли ожидаемые зарплаты у представителей высшего и среднего менеджмента (на 29 тысяч рублей — до 129 тысяч), у соискателей из профессиональной области «Производства и сервисного обслуживания» (на 21 тысячу — до 96 тысяч рублей), у кандидатов из «Стратегии, инвестиций и консалтинга» (на 20 тысяч — до 120 тысяч рублей) и у работников сельского хозяйства и строительства (на 20 тысяч — до 100 тысяч рублей).

Читайте также:
Для закрывающихся фабрик Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске ищут инвесторовСтало известно, во сколько лет готовы жениться мужчины в Ростовской областиМогло вчера мяукать: в Ростовской области 90 шаурмичных готовили из неизвестного мяса
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Строительство#Инвестиции#Производство#Сельское хозяйство#Южный федеральный округ#Hh.ru
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика