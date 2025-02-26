Здание превратилось в пыль: крупный взрыв прогремел в 80 километрах от Ростова

Posted 26 февраля, 11:36
Published 26 февраля, 11:36
Modified 26 февраля, 19:19
Updated 26 февраля, 19:19
На видеозаписи видно, как огромное здание падает на землю и превращается в густое облако пыли. На фоне раздаются многочисленные звуки подрывов. Также слышны голоса местных жителей, которые собрались, чтобы посмотреть на завораживающее зрелище.
«Больше всего экшн заценила детвора, а вот взрослые отнеслись к сносу неоднозначно — заброшенный элеватор считали местной достопримечательностью», — пишет телеграм-канал.
Действительно, в комментариях некоторые местные жители высказали недовольство по поводу сноса.
«Это было действительно нашей достопримечательностью, благодаря нему посёлок можно было увидеть с очень больших расстояний, маленький я всегда восхищался размерами этой махины. Но, к сожалению, спустя годы такой исход», — пишет дончанин.
«Строить бы так научились, как рушить», — возмутился подписчик.
«Очень печально», — отметила пользовательница.
«Ломать — не строить», — комментирует телеграм-пользователь.
«Кому он мешал?», — возмутилась подписчица.