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Posted 26 февраля, 11:36

Published 26 февраля, 11:36

Modified 26 февраля, 19:19

Updated 26 февраля, 19:19

Заброшенный элеватор снесли в поселке Веселый Ростовской области

Здание превратилось в пыль: крупный взрыв прогремел в 80 километрах от Ростова

26 февраля 2025, 11:36
Фото: t.me/don_mash. Заброшенный элеватор снесли в поселке Веселый Ростовской области

Эпичный взрыв во время сноса элеватора под Ростовом попал на видео

В поселке Веселый в Ростовской области снести заброшенный элеватор. Это не понравилось некоторым местным жителям, которые считали строение местной достопримечательностью. Кадры опубликовал телеграм-канал Don Mash.

На видеозаписи видно, как огромное здание падает на землю и превращается в густое облако пыли. На фоне раздаются многочисленные звуки подрывов. Также слышны голоса местных жителей, которые собрались, чтобы посмотреть на завораживающее зрелище.

«Больше всего экшн заценила детвора, а вот взрослые отнеслись к сносу неоднозначно — заброшенный элеватор считали местной достопримечательностью», — пишет телеграм-канал.

Действительно, в комментариях некоторые местные жители высказали недовольство по поводу сноса.

«Это было действительно нашей достопримечательностью, благодаря нему посёлок можно было увидеть с очень больших расстояний, маленький я всегда восхищался размерами этой махины. Но, к сожалению, спустя годы такой исход», — пишет дончанин.
«Строить бы так научились, как рушить», — возмутился подписчик.
«Очень печально», — отметила пользовательница.
«Ломать — не строить», — комментирует телеграм-пользователь.
«Кому он мешал?», — возмутилась подписчица.
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До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростове собираются снести столетний дом.

А вы поддерживаете снос заброшенных зданий?
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