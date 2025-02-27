27 февраля 2025 — Международный день белого медведя: История и традиции даты

27 февраля многие страны мира отмечают Международный день полярного медведя или День белого медведя. В 2008 году праздник инициировали активисты международной организации Polar Bears International (PBI). Организация представляет собой сообщество ученых, волонтеров и исследователей, которые фокусируют свою деятельность исключительно на белых медведях. Представители организации неустанно освещают проблемы белых медведей в СМИ, оберегают среду обитания животных и вдохновляют людей на работу с этими неповторимыми животными в суровых условиях обитания, чтобы обеспечить будущую жизнь животных в Арктике.