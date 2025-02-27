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Posted 27 февраля, 05:37

Published 27 февраля, 05:37

Modified 27 февраля, 05:37

Updated 27 февраля, 05:37

27 февраля 2025 — Международный день белого медведя: История и традиции даты

27 февраля 2025 — Международный день белого медведя: История и традиции даты

27 февраля 2025, 05:37
Фото: Изображение Midjourney.
Белый медведь — символ Арктики и Северного полюса, белоснежных снегов, громадных льдин и бескрайних просторов северных морей. Это красивое и благородное животное, самый крупный сухопутный хищный зверь на планете.

Именно поэтому население всей планеты отмечает День белого медведя. Общественная служба новостей выяснила, какова история и значение Международного дня белого медведя.

Белый или полярный медведь находится под угрозой исчезновения и занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу Российской Федерации. Численность белых медведей в мире насчитывается около 23 тысяч особей.

О белом медведе

Белый, полярный или северный медведь, нанук, умка, ошкуй — хищное млекопитающее семейства медвежьих. Вес медведя–самца достигает 450 килограмм, а медведицы до 250 килограмм. Максимальная скорость при беге 40 км/час, а в воде медведи развивают скорость до 10 км/час. Длина взрослой особи самца может достигать 3-х метров, а взрослой особи самки достигает 2,4 метра.

Белые медведи прекрасно переносят температуру — 45 градусов и ниже. Природа подарила медведям прекрасное зрение, отличный слух и сильное обоняние. Уловить запах тюленя, медведь способен на расстоянии до 32 километров.

История праздника

27 февраля многие страны мира отмечают Международный день полярного медведя или День белого медведя. В 2008 году праздник инициировали активисты международной организации Polar Bears International (PBI). Организация представляет собой сообщество ученых, волонтеров и исследователей, которые фокусируют свою деятельность исключительно на белых медведях. Представители организации неустанно освещают проблемы белых медведей в СМИ, оберегают среду обитания животных и вдохновляют людей на работу с этими неповторимыми животными в суровых условиях обитания, чтобы обеспечить будущую жизнь животных в Арктике.

Polar Bears International организовала праздник с целью повысить осведомленность населения о влиянии глобального потепления на планете и сокращения морского льда в ареалах популяций животных.

По оценкам ученых (данные 2023 года) из 19 субпопуляций белого медведя, три остались без изменений, восемь уменьшились, одна увеличилась. Данные о других семи субпопуляциях собрать пока не удалось.

Среди существующих угроз популяции полярного медведя — это глобальное потепление, о котором говорилось выше, разработка нефтяных и газовых месторождений с последующим загрязнением окружающей среды, браконьерство, нерациональная добыча белого медведя в тех странах, где она разрешена, судоходство, нерегулируемый туризм, болезни и паразиты.

День белого медведя важен для стран, на территории которых обитают полярные медведи. Это Россия, Канада, Норвегия (Шпицберген), США (Аляска) и Дания (Гренландия).

В 1973 году было заключено Соглашение о сохранении белых медведей между пятью арктическими государствами: СССР, США, Канадой, Норвегией и Данией. А в 2000 году было заключено Соглашение о сохранении и использовании чукотско–аляскинской популяции полярного медведя между США и Российской Федерацией.

На территории арктической Канады обитает 2/3 всей численности белых медведей. Благодаря отсутствию человека в отдаленной среде обитания полярных медведей, лучше сохраняется первоначальный ареал обитания. Бескрайнюю площадь морского льда, медведи считают своим домом. Лед медведи используют для прогулок, размножения и для охоты на тюленей.

В России обитает три вида субпопуляции: карско–баренцевоморская (около 1000 особей), лаптевская, численностью не более 500 особей и чукотско–аляскинская (от 2,5 до 3 тысяч особей).

Сохранение популяции белого медведя включено в национальный проект «Экология».

В марте 2022 года утвердили Стратегию сохранения белого медведя до 2030 года. В рамках Стратегии запланированы:

  • оценка численности популяции белого медведя и кормовой базы с учетом долгосрочных изменений и сезонных факторов;
  • воздействие изменения климата и антропогенных факторов на жизнь полярных медведей;
  • исследования загрязняющих веществ и их влияние на животных.

В России в настоящее время существует десять особо охраняемых природных территорий федерального значения в Арктике созданы на территориях привычного обитания белых медведей. Это пять государственных природных заповедников: «Остров Врангеля», «Усть–Ленский», «Медвежьи острова», «Большой Арктический», «Таймырский». Три национальных парка: «Русская Арктика», «Берингия», «Гыданский» и два государственных природных заказника: «Североземельский» и «Новосибирские острова».

Интересные факты о белых медведях

1. Кожа белого медведя имеет черный цвет, это помогает животным удерживать тепло.

2. Волоски шерсти белого медведя внутри пустые и заполнены воздухом, не имеют пигмента и отражают солнечный свет, что создает эффект белого окраса.

3. Ежедневно белые медведи тратят 15 — 20 минут на гигиенические процедуры, тщательно очищают остатки пищи и налипшую грязь.

4. Для выведения потомства, самка залегает в берлогу на восемь месяцев, а самец в спячку не впадает.

5. В печени полярного медведя накапливается витамин А в огромном количестве. Даже 100 грамм продукта станут смертельным ядом для человека.

6. После плавания белый медведь выходит почти сухим из воды, так как его мех покрыт жиром и отталкивает воду.

7. Рекордный заплыв совершила самка белого медведя, проплывшая более 600 километров от Аляски к паковым льдам в поисках добычи.

8. Белые медведи большую часть своей жизни проводят в воде, а не на суше. Научное название животного «морской медведь».

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