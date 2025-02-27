27 февраля 2025 — Международный день белого медведя: История и традиции даты

Posted 27 февраля, 05:37
Published 27 февраля, 05:37
Modified 27 февраля, 05:37
Updated 27 февраля, 05:37
Именно поэтому население всей планеты отмечает День белого медведя. Общественная служба новостей выяснила, какова история и значение Международного дня белого медведя.
Белый или полярный медведь находится под угрозой исчезновения и занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу Российской Федерации. Численность белых медведей в мире насчитывается около 23 тысяч особей.
Белый, полярный или северный медведь, нанук, умка, ошкуй — хищное млекопитающее семейства медвежьих. Вес медведя–самца достигает 450 килограмм, а медведицы до 250 килограмм. Максимальная скорость при беге 40 км/час, а в воде медведи развивают скорость до 10 км/час. Длина взрослой особи самца может достигать 3-х метров, а взрослой особи самки достигает 2,4 метра.
Белые медведи прекрасно переносят температуру — 45 градусов и ниже. Природа подарила медведям прекрасное зрение, отличный слух и сильное обоняние. Уловить запах тюленя, медведь способен на расстоянии до 32 километров.
27 февраля многие страны мира отмечают Международный день полярного медведя или День белого медведя. В 2008 году праздник инициировали активисты международной организации Polar Bears International (PBI). Организация представляет собой сообщество ученых, волонтеров и исследователей, которые фокусируют свою деятельность исключительно на белых медведях. Представители организации неустанно освещают проблемы белых медведей в СМИ, оберегают среду обитания животных и вдохновляют людей на работу с этими неповторимыми животными в суровых условиях обитания, чтобы обеспечить будущую жизнь животных в Арктике.
Polar Bears International организовала праздник с целью повысить осведомленность населения о влиянии глобального потепления на планете и сокращения морского льда в ареалах популяций животных.
По оценкам ученых (данные 2023 года) из 19 субпопуляций белого медведя, три остались без изменений, восемь уменьшились, одна увеличилась. Данные о других семи субпопуляциях собрать пока не удалось.
Среди существующих угроз популяции полярного медведя — это глобальное потепление, о котором говорилось выше, разработка нефтяных и газовых месторождений с последующим загрязнением окружающей среды, браконьерство, нерациональная добыча белого медведя в тех странах, где она разрешена, судоходство, нерегулируемый туризм, болезни и паразиты.
День белого медведя важен для стран, на территории которых обитают полярные медведи. Это Россия, Канада, Норвегия (Шпицберген), США (Аляска) и Дания (Гренландия).
В 1973 году было заключено Соглашение о сохранении белых медведей между пятью арктическими государствами: СССР, США, Канадой, Норвегией и Данией. А в 2000 году было заключено Соглашение о сохранении и использовании чукотско–аляскинской популяции полярного медведя между США и Российской Федерацией.
На территории арктической Канады обитает 2/3 всей численности белых медведей. Благодаря отсутствию человека в отдаленной среде обитания полярных медведей, лучше сохраняется первоначальный ареал обитания. Бескрайнюю площадь морского льда, медведи считают своим домом. Лед медведи используют для прогулок, размножения и для охоты на тюленей.
В России обитает три вида субпопуляции: карско–баренцевоморская (около 1000 особей), лаптевская, численностью не более 500 особей и чукотско–аляскинская (от 2,5 до 3 тысяч особей).
Сохранение популяции белого медведя включено в национальный проект «Экология».
В марте 2022 года утвердили Стратегию сохранения белого медведя до 2030 года. В рамках Стратегии запланированы:
В России в настоящее время существует десять особо охраняемых природных территорий федерального значения в Арктике созданы на территориях привычного обитания белых медведей. Это пять государственных природных заповедников: «Остров Врангеля», «Усть–Ленский», «Медвежьи острова», «Большой Арктический», «Таймырский». Три национальных парка: «Русская Арктика», «Берингия», «Гыданский» и два государственных природных заказника: «Североземельский» и «Новосибирские острова».
1. Кожа белого медведя имеет черный цвет, это помогает животным удерживать тепло.
2. Волоски шерсти белого медведя внутри пустые и заполнены воздухом, не имеют пигмента и отражают солнечный свет, что создает эффект белого окраса.
3. Ежедневно белые медведи тратят 15 — 20 минут на гигиенические процедуры, тщательно очищают остатки пищи и налипшую грязь.
4. Для выведения потомства, самка залегает в берлогу на восемь месяцев, а самец в спячку не впадает.
5. В печени полярного медведя накапливается витамин А в огромном количестве. Даже 100 грамм продукта станут смертельным ядом для человека.
6. После плавания белый медведь выходит почти сухим из воды, так как его мех покрыт жиром и отталкивает воду.
7. Рекордный заплыв совершила самка белого медведя, проплывшая более 600 километров от Аляски к паковым льдам в поисках добычи.
8. Белые медведи большую часть своей жизни проводят в воде, а не на суше. Научное название животного «морской медведь».