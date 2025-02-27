rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 10:09

Published 27 февраля, 10:09

Modified 27 февраля, 10:24

Updated 27 февраля, 10:24

ДТП 27 февраля «Новошахтинск — Гуково»

Авто превратилось в груду металла: 76-летний водитель погиб в ДТП под Новошахтинском

27 февраля 2025, 10:09
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. ДТП 27 февраля «Новошахтинск — Гуково»

Пожилой водитель погиб при столкновении двух легковушек в Ростовской области

В Ростовской области на полной скорости столкнулись два отечественных легковых автомобиля. Один из водителей — пожилой мужчина не выжил, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Смертельная авария произошла в четверг утром, 27 февраля, на автодороге «Новошахтинск — Гуково» в Ростовской области. 76-летний водитель ВАЗ-2115 допустил столкновение с машиной марки ВАЗ-2110. Личность второго водителя пока что устанавливается.

В ДТП погиб пожилой автомобилист из ВАЗ-2115, а сама легковушка изменилась до неузнаваемости: металл покорёжился, остекление вылетело, а корпус деформировался. На первый взгляд даже сложно сказать, что за марка была у этой машины.

Водитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погиб
Узнать подробнее

Добавим, что полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

До этого RostovGazeta писала, что автобус попал в страшное ДТП с фургоном на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

Читайте также:
Водитель скончался в серьезном ДТП с участием двух легковых машин в БатайскеОдин человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе в Аксайском районеКаша из стекла и металла: четыре авто и бензовоз попали в смертельное ДТП на М-4 «Дон
Читайте также:
Массовое ДТП произошло на заснеженной трассе в Ростовской областиВодитель погиб в перевернувшейся в кювет машине на трассе в Ростовской областиВодитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погиб
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Смертельное ДТП#Столкновение машин#Погибший водитель#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика