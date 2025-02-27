Авто превратилось в груду металла: 76-летний водитель погиб в ДТП под Новошахтинском

В ДТП погиб пожилой автомобилист из ВАЗ-2115, а сама легковушка изменилась до неузнаваемости: металл покорёжился, остекление вылетело, а корпус деформировался. На первый взгляд даже сложно сказать, что за марка была у этой машины.