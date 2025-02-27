Авто превратилось в груду металла: 76-летний водитель погиб в ДТП под Новошахтинском

Posted 27 февраля, 10:09
Published 27 февраля, 10:09
Modified 27 февраля, 10:24
Updated 27 февраля, 10:24
Смертельная авария произошла в четверг утром, 27 февраля, на автодороге «Новошахтинск — Гуково» в Ростовской области. 76-летний водитель ВАЗ-2115 допустил столкновение с машиной марки ВАЗ-2110. Личность второго водителя пока что устанавливается.
В ДТП погиб пожилой автомобилист из ВАЗ-2115, а сама легковушка изменилась до неузнаваемости: металл покорёжился, остекление вылетело, а корпус деформировался. На первый взгляд даже сложно сказать, что за марка была у этой машины.
Добавим, что полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
До этого RostovGazeta писала, что автобус попал в страшное ДТП с фургоном на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.