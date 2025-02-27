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Posted 27 февраля, 13:46

Published 27 февраля, 13:46

Modified 27 февраля, 13:48

Updated 27 февраля, 13:48

Малыш с кубиком

Била по голове и не кормила: в Ростовской области будут судить мать, истязавшую дочь

27 февраля 2025, 13:46
Фото: Unsplash. Малыш с кубиком

В суд направили дело жительницы Гуково, которая жестоко избивала свою дочь

В Азове следователи завершили расследование дела в отношении женщины, которую подозревают в жестоком избиении ребенка. Об этом сообщил ростовский Следком.

По версии следователей, 31-летняя жительница Гуково на протяжении долгого времени у себя дома и в гостях у родственников неоднократно избивала свою дочь. Как писала RostovGazeta раннее, женщина наносила удары умышленно по голове, туловищу и лицу. На тот момент девочке был всего год.

До данным следствия, дончанка также не кормила ребенка и не обеспечивала его средствами гигиены и одеждой. Подозреваемую ждет заключение под стражу. Девочку изъяли из семьи.

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Уголовное дело вместе с заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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