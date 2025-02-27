Била по голове и не кормила: в Ростовской области будут судить мать, истязавшую дочь

По версии следователей, 31-летняя жительница Гуково на протяжении долгого времени у себя дома и в гостях у родственников неоднократно избивала свою дочь. Как писала RostovGazeta раннее, женщина наносила удары умышленно по голове, туловищу и лицу. На тот момент девочке был всего год.