Директоров двух фирм в Ростове накажут за то, что они ничего не делали на работе

Posted 27 февраля, 09:02
Published 27 февраля, 09:02
Modified 27 февраля, 09:04
Updated 27 февраля, 09:04
В ходе проверки деятельности донских фирм-участниц внешнеэкономической деятельности ростовские таможенники установили, что директора двух компаний — подставные лица. Так, в 2024 году один из жителей Ростова-на-Дону предоставил свой паспорт для внесения в единый госреестр юрлиц данных о нем как о владельце доли 100% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, мужчина подписал фиктивный договор о покупке этой доли, но на деле в создании и управлении компанией участия не принимал.
Второй житель донской столицы также предоставил свои паспортные данные для внесения их в реестр под видом директора фирмы. Однако никакого отношения к деятельности компании он не имел. Известно, что горожане согласились пойти на обман за небольшое денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.
Добавим, что Ростовская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ. Злоумышленникам может грозить штраф до 300 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta рассказала, что начальники таможни пойдут под суд в Ростове-на-Дону за вымогательства.