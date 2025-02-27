Директоров двух фирм в Ростове накажут за то, что они ничего не делали на работе

В ходе проверки деятельности донских фирм-участниц внешнеэкономической деятельности ростовские таможенники установили, что директора двух компаний — подставные лица. Так, в 2024 году один из жителей Ростова-на-Дону предоставил свой паспорт для внесения в единый госреестр юрлиц данных о нем как о владельце доли 100% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, мужчина подписал фиктивный договор о покупке этой доли, но на деле в создании и управлении компанией участия не принимал.