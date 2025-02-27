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Posted 27 февраля, 09:02

Published 27 февраля, 09:02

Modified 27 февраля, 09:04

Updated 27 февраля, 09:04

Передача документов

Директоров двух фирм в Ростове накажут за то, что они ничего не делали на работе

27 февраля 2025, 09:02
Фото: 1MI. Передача документов

Два жителя Ростова согласились стать подставными директорами фирм за 40 тысяч

Два жителя Ростова-на-Дону стали подставными директорами двух разных компаний за денежное вознаграждение. Позже на них были возбуждены уголовные дела, сообщает Южное таможенное управление.

В ходе проверки деятельности донских фирм-участниц внешнеэкономической деятельности ростовские таможенники установили, что директора двух компаний — подставные лица. Так, в 2024 году один из жителей Ростова-на-Дону предоставил свой паспорт для внесения в единый госреестр юрлиц данных о нем как о владельце доли 100% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, мужчина подписал фиктивный договор о покупке этой доли, но на деле в создании и управлении компанией участия не принимал.

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Второй житель донской столицы также предоставил свои паспортные данные для внесения их в реестр под видом директора фирмы. Однако никакого отношения к деятельности компании он не имел. Известно, что горожане согласились пойти на обман за небольшое денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

Добавим, что Ростовская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ. Злоумышленникам может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta рассказала, что начальники таможни пойдут под суд в Ростове-на-Дону за вымогательства.

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