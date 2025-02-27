Для фабрик «Глории Джинс» в Ростовской области нашли инвесторов. Что там будут шить?

Напомним, руководство Gloria Jeans заявило о закрытии фабрик в некоторых городах региона, чтобы перенести производство одежды в страны Азии. Позже выяснилось, что площадки выставили на продажу. В январе Юрий Слюсарь заявил о ведении переговоров с инвесторами насчет приобретения предприятий.