Для фабрик «Глории Джинс» в Ростовской области нашли инвесторов. Что там будут шить?

Posted 27 февраля, 12:51
Published 27 февраля, 12:51
Modified 27 февраля, 12:54
Updated 27 февраля, 12:54
Напомним, руководство Gloria Jeans заявило о закрытии фабрик в некоторых городах региона, чтобы перенести производство одежды в страны Азии. Позже выяснилось, что площадки выставили на продажу. В январе Юрий Слюсарь заявил о ведении переговоров с инвесторами насчет приобретения предприятий.
Сегодня, 27 февраля, выяснилось, что на фабрики в Гуково и Зверево зашел новый инвестор. Это — ростовский производитель ООО «Булава». Данное решение помогло бывшим сотрудникам Gloria Jeans не потерять работу. Это — примерно четыре сотни человек.
«Также уже привлечен инвестор, которому передано право аренды площадок в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская. Там сохранены все рабочие места», — заявляет Юрий Слюсарь.
Согласно данным системы «Спарк», организация зарегистрирована в 2022 году в Ростове. На 2023 год выручка от продаж составила 79,5 миллиона рублей. Основной деятельностью организации является производство спецодежды.
Что касается остальных предприятий, то в данный момент переговоры в инвесторами продолжаются.