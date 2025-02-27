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Posted 27 февраля, 12:51

Published 27 февраля, 12:51

Modified 27 февраля, 12:54

Updated 27 февраля, 12:54

В швейной мастерской

Для фабрик «Глории Джинс» в Ростовской области нашли инвесторов. Что там будут шить?

27 февраля 2025, 12:51
Фото: gpointstudio/freepik. В швейной мастерской

Для бывших фабрик «Глории Джинс» в Ростовской области нашли инвесторов

Для бывших предприятий Gloria Jeans в Ростовской области нашлись новые инвесторы. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Напомним, руководство Gloria Jeans заявило о закрытии фабрик в некоторых городах региона, чтобы перенести производство одежды в страны Азии. Позже выяснилось, что площадки выставили на продажу. В январе Юрий Слюсарь заявил о ведении переговоров с инвесторами насчет приобретения предприятий.

Сегодня, 27 февраля, выяснилось, что на фабрики в Гуково и Зверево зашел новый инвестор. Это — ростовский производитель ООО «Булава». Данное решение помогло бывшим сотрудникам Gloria Jeans не потерять работу. Это — примерно четыре сотни человек.

«Также уже привлечен инвестор, которому передано право аренды площадок в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская. Там сохранены все рабочие места», — заявляет Юрий Слюсарь.
Gloria Jeans закрывает швейную фабрику в Новошахтинске до конца февраля
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Согласно данным системы «Спарк», организация зарегистрирована в 2022 году в Ростове. На 2023 год выручка от продаж составила 79,5 миллиона рублей. Основной деятельностью организации является производство спецодежды.

Что касается остальных предприятий, то в данный момент переговоры в инвесторами продолжаются.

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