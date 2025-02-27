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Posted 27 февраля, 14:58

Published 27 февраля, 14:58

Modified 27 февраля, 15:00

Updated 27 февраля, 15:00

Елена Теплякова

Донское правительство опровергло отставку заместителя Минздрава Тепляковой

27 февраля 2025, 14:58
Фото: donland.ru. Елена Теплякова
В пресс-службе правительства Ростовской области опровергли информацию об увольнении первого заместителя министра здравоохранения Ростовской области Елены Тепляковой.

Накануне в СМИ появилась информация об отставке Тепляковой. Сообщалось, что ее якобы попросили освободить пост первого заместителя министра, но официально увольняется она по собственному желанию.

В пресс-службе регионального правительства опровергли эти слухи. По официальным данным, Елена Теплякова продолжает исполнять свои служебные обязанности.

«Факт написания заявления Елены Дмитриевны Тепляковой об увольнении по собственному желанию не подтверждаем», — пишет пресс-служба регионального правительства.
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Ранее RostovGazeta писала об увольнении двух заместителей главы Минцифры.

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