Донское правительство опровергло отставку заместителя Минздрава Тепляковой

Posted 27 февраля, 14:58
Published 27 февраля, 14:58
Modified 27 февраля, 15:00
Updated 27 февраля, 15:00
Накануне в СМИ появилась информация об отставке Тепляковой. Сообщалось, что ее якобы попросили освободить пост первого заместителя министра, но официально увольняется она по собственному желанию.
В пресс-службе регионального правительства опровергли эти слухи. По официальным данным, Елена Теплякова продолжает исполнять свои служебные обязанности.
«Факт написания заявления Елены Дмитриевны Тепляковой об увольнении по собственному желанию не подтверждаем», — пишет пресс-служба регионального правительства.