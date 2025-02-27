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Posted 27 февраля, 05:12

Published 27 февраля, 05:12

Modified 27 февраля, 05:12

Updated 27 февраля, 05:12

«Двое уже померли»: лебеди заживо вмерзают в пруд в Ростовской области

«Двое уже померли»: стая лебедей заживо вмерзает в пруд в Ростовской области

27 февраля 2025, 05:12
Фото: 1MI. «Двое уже померли»: лебеди заживо вмерзают в пруд в Ростовской области

Из-за сильных морозов стая лебедей заживо вмерзает в пруд в Ростовской области

В Ростовской области лебеди оказались в ледяной ловушке. Десятки птиц застряли посреди пруда в Егорлыкском районе.

Видео с места случившегося местные жители опубликовали в группе ВК «#ЛюбимыйНашЕгорлык!» На кадрах видно целый ряд лебедей, неподвижно сидящих в воде, покрывшейся слоем льда.

— Уважаемые егорлычане, в Кавалерке лебеди замерзают заживо на пруду, им нечего есть, — рассказал автор ролика. — Если у кого-то есть возможность, проезжая мимо, хотя бы покормите их.
Видео: ВК #ЛюбимыйНашЕгорлык!. «Двое уже померли»: лебеди заживо вмерзают в пруд в Ростовской области
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Точное местоположение не указано. По данным «Яндекс.карты», в Егорлыкском районе есть река Кавалерка и хутор Кавалерский. Имел ли мужчина в виду реку, называя ее прудом, или говорил сокращенно о населенном пункте, не известно.

— Двое уже померли, — добавляет голос за кадром, показывая сбоку две черные точки на льду, похожие на тела пернатых.

Вероятно, мороз там настолько сильный, что птицы не успели выйти из воды, когда она стала замерзать.

Официальной информации от спасателей по поводу вмерзших лебедей не поступало.

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