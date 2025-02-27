Грозят тяжелыми болезнями: жителям Ростова опасно покупать эти продукты в «Светофоре»

Posted 27 февраля, 11:25
Published 27 февраля, 11:25
Modified 27 февраля, 11:28
Updated 27 февраля, 11:28
Напомним, что при внеплановых проверках магазинов «Светофор» в Ростовской области были сняты с продажи полторы тонны продуктов. Более 170 килограмм консервов оказались с истекшим сроком годности — на них наложен арест.
«Понятно, что этот магазин был востребован у малоимущих граждан. Но надо понимать, что малоимущие люди не должны покупать третьесортную еду», — отмечает Владислав Махмудов.
Делясь впечатлением от посещения ряда «Светофоров», собеседник добавляет, что магазины больше похожи на склады. Размещены они в бывших ангарах и малопривлекательны для посещения. Однако, помимо организации деятельности, общественника возмутили и представленные товары.
«Например, мясо в мясном отделе было непривлекательного вида. Создавалось ощущение, будто оно старое, снятое с хранения. Отсортированная продукция была без информационного оповещения. Отсутствовала маркировка на минеральной воде и на молоке. Все было похоже на то, что „Светофоры“ организовали продажи продукции по остаточному принципу», — высказывает мнение эксперт.
А между тем, по словам общественника, приобретение и употребление таких товаров таит в себе реальные опасности для здоровья ростовчан.
«Где гарантия, что в продуктах не окажется мясного клея, который через определенное время вызывает необратимые последствия в организме — тяжелые болезни. Да и много вопросов вызывало молоко — почему после его кипячения образовывалась странная твердая пленка? Что это за продукт был на самом деле? Поэтому я не понимаю, зачем нужны такие магазины, если у нас есть целый ряд других, где соблюдаются все необходимые условия», — резюмирует собеседник.