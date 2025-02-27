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Posted 27 февраля, 11:25

Published 27 февраля, 11:25

Modified 27 февраля, 11:28

Updated 27 февраля, 11:28

У мясного прилавка

Грозят тяжелыми болезнями: жителям Ростова опасно покупать эти продукты в «Светофоре»

27 февраля 2025, 11:25
Фото: 1MI. У мясного прилавка

Общественник Махмудов поддержал закрытие «Светофоров» в Ростовской области

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Эксклюзив
Магазины «Светофор» в Ростовской области реализовали странную продукцию — без указания производителя и состава. На многих товарах невозможно было телефоном проверить штрих-код. Такие продукты несут опасность для здоровья людей, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что при внеплановых проверках магазинов «Светофор» в Ростовской области были сняты с продажи полторы тонны продуктов. Более 170 килограмм консервов оказались с истекшим сроком годности — на них наложен арест.

«Понятно, что этот магазин был востребован у малоимущих граждан. Но надо понимать, что малоимущие люди не должны покупать третьесортную еду», — отмечает Владислав Махмудов.

Делясь впечатлением от посещения ряда «Светофоров», собеседник добавляет, что магазины больше похожи на склады. Размещены они в бывших ангарах и малопривлекательны для посещения. Однако, помимо организации деятельности, общественника возмутили и представленные товары.

В Ростовской области «Светофор» пытался продать 171 кг тухлых консервов
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Внутри магазина «Светофор» в Ростове
Внутри магазина «Светофор» в Ростове. Фото: Яндекс. Карты
«Например, мясо в мясном отделе было непривлекательного вида. Создавалось ощущение, будто оно старое, снятое с хранения. Отсортированная продукция была без информационного оповещения. Отсутствовала маркировка на минеральной воде и на молоке. Все было похоже на то, что „Светофоры“ организовали продажи продукции по остаточному принципу», — высказывает мнение эксперт.

А между тем, по словам общественника, приобретение и употребление таких товаров таит в себе реальные опасности для здоровья ростовчан.

«Где гарантия, что в продуктах не окажется мясного клея, который через определенное время вызывает необратимые последствия в организме — тяжелые болезни. Да и много вопросов вызывало молоко — почему после его кипячения образовывалась странная твердая пленка? Что это за продукт был на самом деле? Поэтому я не понимаю, зачем нужны такие магазины, если у нас есть целый ряд других, где соблюдаются все необходимые условия», — резюмирует собеседник.
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