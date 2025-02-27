Массовое отключение электричества запланировано в Ростове в конце недели

На час дольше, с 09.00 до 17.00 мск, обесточат дома № 33-54 в переулке Млечном, № 1-9, 2-12 в Спутниковом, № 23-29, 28-32 в Небесном, № 32-46, 33-45 на улице Осевой, № 1-9, 2-14 на Кеплера, № 1-5, 2-10 на Бесселя, № 1 и 2-6 на Лапласа, № 50-82 на Обсерваторной, а также № 4-36 на бульваре Галилео Галилея и № 12-26 на Джордано Бруно.