Массовое отключение электричества запланировано в Ростове в конце недели

Posted 27 февраля, 11:12
Published 27 февраля, 11:12
Modified 27 февраля, 11:14
Updated 27 февраля, 11:14
В пятницу, 28 февраля, с 09.00 мск не будет света на улице Дарвина, 5/41, 12; Доватора, 76-114, 1118А; Котовского, 45/28; Латвийской, 33-35; Необычной, 5-37, 8; Павлова, 1-23, 23 Д, 2-40, 40А; Пархоменко, 2-76, 43-83; Попова, 1А, 1-79, 2А, 2-86; Предботанической, 2-22, 95-107; Репина, 1-9, 2/2; Сормовской, 96-104; Туманной, 12-20 и Целинной, 2-28, 1-57. Электроснабжение восстановят к 16.00 мск.
На час дольше, с 09.00 до 17.00 мск, обесточат дома № 33-54 в переулке Млечном, № 1-9, 2-12 в Спутниковом, № 23-29, 28-32 в Небесном, № 32-46, 33-45 на улице Осевой, № 1-9, 2-14 на Кеплера, № 1-5, 2-10 на Бесселя, № 1 и 2-6 на Лапласа, № 50-82 на Обсерваторной, а также № 4-36 на бульваре Галилео Галилея и № 12-26 на Джордано Бруно.
В это же время электричества лишатся жители домов на улице Гершеля, Бредихина, Ньютона, Струве, Меркурия, Канта, Тенистой, Урана и в переулке Спектральном, Метеорном, Ясном, Звездном. Аналогичная ситуация будет и в Астрономическом переулке (дома № 10-22, 17-27), и на улице Комсомольской (№ 2-26, 1-11), 23-й линии (№ 2-10, 1-13), 25-й линии (№ 2-34, 1-37), 27-й линии (№ 2-18, 1-9), 29-й линии (№ 1-17, 2-14), 31-й линии (№ 1-17, 2-16), Мясникова (№ 1-15), Ереванской (№7), 10-й линии (№ 15-25, 16-36, 81), 12-й линии (№ 1-31, 2-36), Майской (№ 24-30, 25-43), Советской (№ 25-33) и на площади Свободы (№ 16-20).
Дольше всего света не будет на улице Совхозной, 4-30, 18А и на Провинциальной, 13, 14, 22-38, 31-27. Там отключения продлятся с 09.00 до 18.00 мск.
Ранее стало известно, где в Ростовской области перестанет работать радио и ТВ в конце февраля.