Мольба о помощи. Работники крупного колхоза просят Юрия Слюсаря о помощи

В 2022 году несколько бывших сотрудников предприятия написали заявления в полицию об ущемлении их имущественных прав. В колхозе предполагают, что все они носили заказной характер с целью намеренно перевести коммерческие претензии нескольких человек в уголовную плоскость. В январе 2024 года у работников колхоза, членов правления, наемных работников, а также в здании конторы были проведены обыски. А спустя несколько месяцев, летом, предприятие потрясла череда допросов. К зданию Чалтырской школы №2 было вызвано около 50 акционеров, которых пытались, по их мнению, убедить написать заявления о хищении имущества на генерального директора предприятия Матеоса Хатламаджияна.