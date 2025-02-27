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Posted 27 февраля, 10:54

Published 27 февраля, 10:54

Modified 27 февраля, 12:17

Updated 27 февраля, 12:17

Мольба о помощи. Работники крупного колхоза просят Юрия Слюсаря о помощи

Мольба о помощи. Работники крупного колхоза просят Юрия Слюсаря о помощи

27 февраля 2025, 10:54
Фото: АО «Колхоз имени Мясникяна».
Одно из крупнейших животноводческих хозяйств Ростовской области находится под угрозой.

На протяжении нескольких лет АО «Колхоз имени Мясникяна» подвергается преследованию и давлению. Сотрудники колхоза записали видеообращение к врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой помочь спасти передовое хозяйство.

С 2010 года колхоз возглавляет Матеос Хатламаджиян. За несколько лет ему удалось из убыточного, увязшего в долгах по зарплате и налогам хозяйства создать одно из самых прибыльных в регионе предприятий. Дорога к успеху не была легкой. Чья-то невидимая рука все это время пыталась вставлять мясниковцам «палки в колеса».

В июне 2014 года в хозяйстве «стараниями» недоброжелателей сгорел телятник из-за чего погиб почти весь молодняк. Месяцем позже, буквально перед уборкой, был совершен умышленный поджог полей с озимой пшеницей — 90% посевного материала оказалось уничтожено. Осенью 2018 года при пожаре на сеннике выгорело две тысячи тонн сена и весь заготовленный для животных корм. Поджог кирпичного завода лишил работы 50 человек. А в 2021 году на территории предприятия снова вспыхнул заново отстроенный сенник.

Видео: АО «Колхоз имени Мясникяна».
Уборка зерновых колосовых 2023 г.
Уборка зерновых колосовых 2023 г.. Фото: предоставлено АО «Колхоз имени Мясникяна»

В результате за эти годы хозяйству был причинен многомиллионный ущерб, а земельный массив существенно сократился. Однако уголовное дело было заведено только по одному факту поджога. Но и тут виновные не были найдены.

Несмотря на все сложности, Хатламаджияну удалось развивать колхоз и сделать его прибыльным. Предприятие постепенно расширялось, закупало новую технику, выплачивало долги. Для увеличения прибыли от молочного поголовья была привезена высокоудойная порода коров из Австрии.

В 2019 году директор предприятия Матеос Хатламаджиян был удостоен звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России» за подписью министра сельского хозяйства России Д. Н. Патрушева. В 2020 предприятие признали лучшим в отрасли молочного животноводства.

Награждение работников на общем собрании членов и ассоц членов колхоза, март 2020 на фото Хатлааджиян М.С. с оператором машинного доения Гадзиян Т.П.
Награждение работников на общем собрании членов и ассоц членов колхоза, март 2020 на фото Хатлааджиян М.С. с оператором машинного доения Гадзиян Т.П.. Фото: предоставлено АО «Колхоз имени Мясникяна»

Колхоз стал не только поводом для гордости, но и предметом для зависти. Иначе работники предприятия не могут объяснить череду проблем и преследований, которым подвергся в последние пару лет АО «Колхоз имени Мясникяна».

В 2022 году несколько бывших сотрудников предприятия написали заявления в полицию об ущемлении их имущественных прав. В колхозе предполагают, что все они носили заказной характер с целью намеренно перевести коммерческие претензии нескольких человек в уголовную плоскость. В январе 2024 года у работников колхоза, членов правления, наемных работников, а также в здании конторы были проведены обыски. А спустя несколько месяцев, летом, предприятие потрясла череда допросов. К зданию Чалтырской школы №2 было вызвано около 50 акционеров, которых пытались, по их мнению, убедить написать заявления о хищении имущества на генерального директора предприятия Матеоса Хатламаджияна.

«Все действия направлены на моральное подавление людей. Иначе как объяснить обыски в 6 утра у более чем 20 человек простых акционеров с участием сотни сотрудников из области, массовые допросы с оказанием давления и постоянные уговоры со стороны сотрудников написать заявление на руководителя?» — заявляют в обращении к губернатору работники колхоза.
Открытие нового коровника 01.10.2019
Открытие нового коровника 01.10.2019. Фото: предоставлено АО «Колхоз имени Мясникяна»

По их словам, многочисленные обращения в правоохранительные органы Ростовской области и прокуратуру не принесли никакого результата. В настоящее время Матеос Хатламаджиян отстранен от занимаемой должности решением суда. Это привело к серьезным перебоям в работе предприятия и многомиллионным убыткам.

«Больше года идет следствие, порочится имя Хатламаджияна, подрывается его авторитет в связи с обвинениями. В соцсетях распространяется аудиозапись, содержащая явную клевету о том, что нашего руководителя все равно посадят и конфискуют имущество. Большинство людей верят в справедливость, порядочность и в невиновность руководителя! Но должны же быть какие-то сроки? Хозяйство без руководителя! Оно работает. Но какие убытки терпит!» — рассказывают работники предприятия.

Обращаясь к врио губернатора Ростовской области, сотрудники просят объективно разобраться в сфабрикованном, по их мнению, уголовном деле против Хатламаджияна и восстановить его репутацию. Без хозяйской руки колхоз ежедневно несет серьезные потери, а регион рискует и вовсе остаться без одного их самых успешных сельхозпредприятий.

#Екатерина Кузьмина#Видео
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