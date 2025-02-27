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Posted 27 февраля, 14:39

Published 27 февраля, 14:39

Modified 27 февраля, 14:41

Updated 27 февраля, 14:41

Юрий Слюсарь

На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области Слюсарю

27 февраля 2025, 14:39
Фото: donland.ru. Юрий Слюсарь

СБУ заочно предъявила обвинение врио ростовского губернатора Юрию Слюсарю

Сюжет
Армия РФ
Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь стал фигурантом уголовного дела на Украине. Служба безопасности сопредельного государства заочно предъявила обвинения, касающиеся его прошлого места работы. Ранее он возглавлял «Объединенную авиастроительную корпорацию».

Причиной для уголовного дела стало то, что Слюсарь поставлял армии РФ самолеты для бомбардировки Украины. А именно: возглавлял предприятие, которое выполняло гособоронзаказ. Речь идет об «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которой новоиспеченный глава региона руководил до ноября 2024 года.

По материалам дела, как только началась СВО, гендиректор переформатировал работу авиационной отрасли России под нужды военно-промышленного комплекса. На предприятии стали уделять больше внимания производству и модернизации боевых самолетов.

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По подсчетам иностранного ведомства, с февраля 2022 года на АОК собрали больше сотни летательных аппаратов. В их числе бомбардировщики, крылатые и баллистические ракеты, истребители и военно-транспортные борта.

Юрия Слюсаря заочно уведомили о подозрении в «пособничестве в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц» (часть 5 статьи 27, часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 437 УК Украины).

В СБУ отметили, что продолжают комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности. Каким именно образом и что входит в эти меры, не уточняется.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Армия РФ#СВО#Украина#Уголовное дело#Служба безопасности#Гособоронзаказ#Юрий Слюсарь
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