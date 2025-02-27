На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области Слюсарю

Posted 27 февраля, 14:39
Published 27 февраля, 14:39
Modified 27 февраля, 14:41
Updated 27 февраля, 14:41
Причиной для уголовного дела стало то, что Слюсарь поставлял армии РФ самолеты для бомбардировки Украины. А именно: возглавлял предприятие, которое выполняло гособоронзаказ. Речь идет об «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которой новоиспеченный глава региона руководил до ноября 2024 года.
По материалам дела, как только началась СВО, гендиректор переформатировал работу авиационной отрасли России под нужды военно-промышленного комплекса. На предприятии стали уделять больше внимания производству и модернизации боевых самолетов.
По подсчетам иностранного ведомства, с февраля 2022 года на АОК собрали больше сотни летательных аппаратов. В их числе бомбардировщики, крылатые и баллистические ракеты, истребители и военно-транспортные борта.
Юрия Слюсаря заочно уведомили о подозрении в «пособничестве в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц» (часть 5 статьи 27, часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 437 УК Украины).
В СБУ отметили, что продолжают комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности. Каким именно образом и что входит в эти меры, не уточняется.