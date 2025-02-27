На Украине предъявили заочное обвинение врио губернатора Ростовской области Слюсарю

Причиной для уголовного дела стало то, что Слюсарь поставлял армии РФ самолеты для бомбардировки Украины. А именно: возглавлял предприятие, которое выполняло гособоронзаказ. Речь идет об «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которой новоиспеченный глава региона руководил до ноября 2024 года.