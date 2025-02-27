На видео попало ДТП в Ростовской области, в котором Changan сбил школьницу

Posted 27 февраля, 08:06
Published 27 февраля, 08:06
Modified 27 февраля, 08:08
Updated 27 февраля, 08:08
Первое ДТП случилось утром 25 февраля в городе Цимлянске. На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, что водитель Changan ехал по заснеженной дороге. На пересечении улицы Свердлова с Белинского справа на дорогу выскочила 12-летняя девочка. Автомобилист не успел остановить транспорт. Школьница столкнулась с боком машины, и ее отбросило на обочину.
По словам очевидцев, пострадавшую с травмами доставили в больницу. Официальной информации об этом ДТП нет.
На следующий день, 26 февраля, подобная ситуация произошла в городе Гуково. Там недалеко от «зебры» на проезжую часть по улице Красная Горка вышла 16-летняя девушка. Ее тоже отвезли в больницу.
— Выскочили прямо на таран, — пишут в комментариях подписчики telegram-каналов. — Жаль, конечно, девочек. Выздоровления им! Надеюсь, они в следующий раз будут по сторонам смотреть.
— В небольших городах мало светофоров и пешеходных переходов, вот и появляются потом такие сводки. Была бы «зебра», водители хотя б скорость заранее сбавляли немного и внимательнее были, — добавляют другие.
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