На видео попало ДТП в Ростовской области, в котором Changan сбил школьницу

Первое ДТП случилось утром 25 февраля в городе Цимлянске. На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, что водитель Changan ехал по заснеженной дороге. На пересечении улицы Свердлова с Белинского справа на дорогу выскочила 12-летняя девочка. Автомобилист не успел остановить транспорт. Школьница столкнулась с боком машины, и ее отбросило на обочину.