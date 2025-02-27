Названы мясокомбинаты, поставлявшие фальсификат в Ростовской области

Эксперты выявили, что в протоколах испытаний на мясную и молочную продукцию, а также корма для животных не были указаны исследования на антибиотики и патогенные микроорганизмы. Среди них — сальмонеллы, стафилококк, плесень, токсичные элементы, пестициды, нитраты и другие микроэлементы.