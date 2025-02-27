rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 17:51

Published 27 февраля, 17:51

Modified 27 февраля, 19:56

Updated 27 февраля, 19:56

Названы мясокомбинаты, поставлявшие фальсификат в Ростовской области

Названы мясокомбинаты, поставлявшие фальсификат в Ростовской области

27 февраля 2025, 17:51
Фото: 1MI. Названы мясокомбинаты, поставлявшие фальсификат в Ростовской области

В Ростовской области отменили почти 50 деклараций на продукты животноводства

В Ростовской области Россельхознадзор отменил 46 деклараций о соответствии животной продукции. Данная информация появилась на сайте ведомства.

Сотрудники ведомства выяснили, что в 2025 году некоторые донские производители не проходили испытания, которые подтверждают соответствие продуктов требованиям регламента. Это — организации «Продуктпортторг», «Изобилие», «Семимол», «Проммера», «Тарасовский Маслозавод» и еще семь индивидуальных предпринимателей.

Эксперты выявили, что в протоколах испытаний на мясную и молочную продукцию, а также корма для животных не были указаны исследования на антибиотики и патогенные микроорганизмы. Среди них — сальмонеллы, стафилококк, плесень, токсичные элементы, пестициды, нитраты и другие микроэлементы.

Более того, предприятия «Продуктпортторг» и «Изобилие» пытались ввести в оборот фальсификат мяса, которое содержало ДНК сои и курицы.

В итоге пяти юридическим лицам и семи предпринимателям объявили предостережения о недопустимости подобных нарушений.

Доверяете ли вы донским производителям мяса?
Проголосовало: 2 чел.
Названы молзаводы, поставлявшие фальсификат в Ростовской области в 2024 году
Узнать подробнее

До этого RostovGazeta писала, что в магазинах «Светофор» пытались продать больше сотни килограммов тухлых консервов.

Читайте также:
В Ростовской области фермер подарил курице полгода «жизни» на прилавкеВ 60 магазинах «Светофор» в Ростовской области обнаружили опасные продуктыНа рынке в Ростове изъяли запрещенные мясо и сыры из стран НАТО
#Милана Белкина#Опросы#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продукты#Завод#Экспертиза#Россельхознадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика