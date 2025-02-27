Названы мясокомбинаты, поставлявшие фальсификат в Ростовской области

Posted 27 февраля, 17:51
Published 27 февраля, 17:51
Modified 27 февраля, 19:56
Updated 27 февраля, 19:56
Сотрудники ведомства выяснили, что в 2025 году некоторые донские производители не проходили испытания, которые подтверждают соответствие продуктов требованиям регламента. Это — организации «Продуктпортторг», «Изобилие», «Семимол», «Проммера», «Тарасовский Маслозавод» и еще семь индивидуальных предпринимателей.
Эксперты выявили, что в протоколах испытаний на мясную и молочную продукцию, а также корма для животных не были указаны исследования на антибиотики и патогенные микроорганизмы. Среди них — сальмонеллы, стафилококк, плесень, токсичные элементы, пестициды, нитраты и другие микроэлементы.
Более того, предприятия «Продуктпортторг» и «Изобилие» пытались ввести в оборот фальсификат мяса, которое содержало ДНК сои и курицы.
В итоге пяти юридическим лицам и семи предпринимателям объявили предостережения о недопустимости подобных нарушений.
До этого RostovGazeta писала, что в магазинах «Светофор» пытались продать больше сотни килограммов тухлых консервов.