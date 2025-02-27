Не хватает дожить до зарплаты: жители Ростовской области массово набирают микрозаймы

Posted 27 февраля, 09:19
Published 27 февраля, 09:19
Modified 27 февраля, 11:35
Updated 27 февраля, 11:35
Теперь средний размер микрозайма достигает 10,6 тысячи рублей. За финансовой помощью обращались более миллиона раз за прошлый год. Это на 6,8% больше, чем в 2023-м, сообщает РБК Ростов со ссылкой на НБКИ (прим. — Национальное бюро кредитных историй).
При этом по сравнению с декабрем 2024-го, в январе 2025 года снизилась кредитная активность жителей Ростовской области. Они набрали кредитов на 3,75 миллиарда рублей, когда месяцем ранее речь шла о 4,36 миллиарда (на 14% меньше). Но даже при уменьшении суммы в займ на фоне декабря, размер «денег до зарплаты» все равно заметно увеличился за целый год. Вероятно, рост зарплат за инфляцией не поспевает, а денег так и не хватает.
Как ранее сообщала RostovGazeta, по данным на начало года жители региона оказались должны банкам более 60% своих зарплат.