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Posted 27 февраля, 09:19

Published 27 февраля, 09:19

Modified 27 февраля, 11:35

Updated 27 февраля, 11:35

Из-за низких доходов жители Ростовской области массово набирают микрозаймы

Не хватает дожить до зарплаты: жители Ростовской области массово набирают микрозаймы

27 февраля 2025, 09:19
Фото: 1MI. Из-за низких доходов жители Ростовской области массово набирают микрозаймы

Средний размер микрозайма в Ростовской области вырос на 10%

В Ростовской области увеличился средний размер микрозаймов, которые берет население. По данным на январь 2025 года, кредитные организации стали выдавать на 10,4% больше денег, чем год назад.

Теперь средний размер микрозайма достигает 10,6 тысячи рублей. За финансовой помощью обращались более миллиона раз за прошлый год. Это на 6,8% больше, чем в 2023-м, сообщает РБК Ростов со ссылкой на НБКИ (прим. — Национальное бюро кредитных историй).

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При этом по сравнению с декабрем 2024-го, в январе 2025 года снизилась кредитная активность жителей Ростовской области. Они набрали кредитов на 3,75 миллиарда рублей, когда месяцем ранее речь шла о 4,36 миллиарда (на 14% меньше). Но даже при уменьшении суммы в займ на фоне декабря, размер «денег до зарплаты» все равно заметно увеличился за целый год. Вероятно, рост зарплат за инфляцией не поспевает, а денег так и не хватает.

Как ранее сообщала RostovGazeta, по данным на начало года жители региона оказались должны банкам более 60% своих зарплат.

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#Евгения Волкова#Опросы#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция#Долги#Зарплаты#Финансовая помощь#Микрозаймы#Кредиты
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