Не хватает дожить до зарплаты: жители Ростовской области массово набирают микрозаймы

При этом по сравнению с декабрем 2024-го, в январе 2025 года снизилась кредитная активность жителей Ростовской области. Они набрали кредитов на 3,75 миллиарда рублей, когда месяцем ранее речь шла о 4,36 миллиарда (на 14% меньше). Но даже при уменьшении суммы в займ на фоне декабря, размер «денег до зарплаты» все равно заметно увеличился за целый год. Вероятно, рост зарплат за инфляцией не поспевает, а денег так и не хватает.