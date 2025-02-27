«Никитинские субботники»: как в Гражданскую войну в Ростове собирались литераторы

Posted 27 февраля, 18:03
Published 27 февраля, 18:03
Modified 27 февраля, 18:05
Updated 27 февраля, 18:05
Евдоксия Федоровна Никитина родилась в Ростове-на-Дону в 1895 году. Ее настоящее имя Евдокия. Урожденная Плотникова. По первому мужу Богушевская.
Евдоксия Федоровна окончила Высшие женские курсы в Москве, некоторое время училась в Лазаревском институте восточных языков. Вышла замуж за преподавателя Н. В. Богушевского. Вскоре в ее доме по субботам стал собираться литературный кружок, впоследствии известный во всем российском литературном мире того времени.
Как я уже писал, в годы Гражданской войны Евдоксия Федоровна переехала в Ростов-на-Дону. Сюда был перенесен и литературный кружок.
В Ростове Евдоксия Федоровна жила уже со вторым мужем Никитиным. Кружок получил и свое название «Никитинский».
Ее второй муж был очень необычным человеком. Алексей Максимович Никитин − российский адвокат, политический деятель и министр почт и телеграфов и внутренних дел Временного правительства.
Биография этого человека впечатляет. Не правда ли?
Алексей Максимович был арестован вместе с другими министрами Временного правительства 25 октября 1917 года в Зимнем дворце и заключен в Петропавловскую крепость. Но вскоре был освобожден как социалист.
Отойдя от политических дел, стал одним из руководителей издательства «Никитинские субботники», существовавшего в 1922−1931 годах. А издательство это организовала его супруга Евдоксия Федоровна.
Как вы понимаете, бывшему министру Временного правительства было не суждено пережить репрессии тридцатых годов.
Алексей Максимович Никитин был арестован в 1938 году. Разумеется, его обвинили в контрреволюционной деятельности, приговорили к смертной казни и в 1939 году расстреляли. Никитин был реабилитирован во времена перестройки.
До тридцатых годов Евдоксия Федоровна вела активную литературную жизнь.
Как журналист и литературный критик она начала публиковаться еще в 1914 году. Являлась автором сборника стихов «Росы рассветные» (Ростов-на-Дону, 1919), сборников статей «Русская литература от символизма до наших дней» (1926), «Поэтическое искусство Блока» (1926, совместно с С. В. Шуваловым), «Беллетристы-современники» (в 4 выпусках, 1927−1931, совместно с С. В. Шуваловым), «В мастерской современной художественной прозы» (в 2 тт., 1931) и других.
Евдоксия Федоровна Никитина была, несомненно, уникальной женщиной. Она на протяжении долгих лет собирала рукописи, автобиографии, автографы, письма, портреты, критические статьи по истории русской литературы.
Она хранила стихи Саши Черного, подлинники шаржей Кукрыниксов, календари и газеты той эпохи.
И когда в годы репрессий все избавлялись от книг и рукописей неугодных авторов, она все сохранила для потомков. Это был героический поступок. Ведь она очень рисковала.
Зато в период «хрущевской оттепели» труды Никитиной были оценены. Возобновились ее литературные «Никитинские субботники». Более того, на основе собранных уникальных материалов был организован филиал Государственного литературного музея.
Третий муж Евдоксии Федоровны был также выдающимся человеком. Борис Евгеньевич Этингоф известен как искусствовед, педагог, профессор и государственный деятель.
Он был и генеральным консулом в Стамбуле, и директором типографии ВЦИК, и заведующим издательствами «Власть Советов» и «Федерация». Был даже директором Государственного музея изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения РСФСР.
В тридцатые годы судьба Этингофа также сложилась непросто. В то время он был и членом Верховного суда СССР, и преподавателем на кафедре государства и права Московского юридического института. Но в 1936 году его исключили из ВКП (б). К счастью, не расстреляли. А в 1954 году даже восстановили в КПСС.
Борис Евгеньевич Этингоф был автором ряда очерков по истории революционного движения в России.
Что можно сказать? У Евдоксии Федоровны были очень яркие, неординарные и талантливые мужья, как и она сама.
Еще мне понравился принцип литературных «Никитинских субботников». Вокруг Евдоксии Федоровны собирались писатели, поэты, художники, музыканты разных взглядов и направлений. Но всем было запрещено ругаться. Более того, издательство Никитиной в свое время выпустило в свет сотни произведений разных жанров.
Говорят, что литературные встречи получили название «Никитинские субботники» именно в Ростове. С легкой руки ростовских литераторов этот творческий кружок и стали так именовать.
Кстати, одним из первых участников «Никитинских субботников» была Мариэтта Сергеевна Шагинян, впоследствии ставшая известной советской писательницей.
Напомню, что молодые годы Мариэтты Сергеевны прошли в Нахичевани-на-Дону. Она активно сотрудничала с популярной тогда газетой «Приазовский край». А потому Шагинян мы по праву считаем своей землячкой.
Евдоксия Федоровна ушла из жизни в 1973 году в Москве. Но я уверен, что добрую память об этой неординарной и талантливой ростовчанке необходимо увековечить.
Ведь в то время, когда жгли и уничтожали неугодные книги, отважная ростовчанка их сберегла для последующих поколений. Согласитесь, что на такой подвиг способен не каждый.