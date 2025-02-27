«Никитинские субботники»: как в Гражданскую войну в Ростове собирались литераторы

В тридцатые годы судьба Этингофа также сложилась непросто. В то время он был и членом Верховного суда СССР, и преподавателем на кафедре государства и права Московского юридического института. Но в 1936 году его исключили из ВКП (б). К счастью, не расстреляли. А в 1954 году даже восстановили в КПСС.