Обновленный КАМАЗ-54901 оказался более экономичным, чем китайские грузовики

Posted 27 февраля, 06:19
Published 27 февраля, 06:19
Modified 27 февраля, 07:04
Updated 27 февраля, 07:04
Как сообщает inkazan.ru, «Топливный тест» решил провести КАМАЗ, объединившись с грузоперевозчиками. Четыре большегруза — модели КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, китайские тягачи Shacman и Sitrak — проехали маршрут протяженностью 690 км от Москвы до Санкт-Петербурга, перевозя товары маркетплейса Wildberries. Тоннаж груза и остальные показатели для такого испытания решено было максимально унифицировать для каждой модели такой передовой, высокоэффективной техники. Честную реализацию эксперимента контролировал редактор журнала «Авторевю» Федор Лапшин, который лично проехал по трассе, меняя кабины участвующих в испытании грузовых машин на протяжении всего маршрута.
Комментируя свой опыт участия в заезде, Лапшин среди высоких эксплуатационных характеристик, которые присущи каждой из четырех испытуемых моделей, особо отметил важность экономичности техники. Именно этот показатель интересует каждого грузоперевозчика. До начала спецоперации не только КАМАЗ, но и европейские производители периодически устраивали тренинги по экономичному вождению, обращая особое внимание на объемы потребляемого автомобилями топлива.
Лапшин вспоминает, что потом наши дороги наводнили китайцы, за короткий срок завоевавшие доверие потребителей грузового автотранспорта. Наряду с этим наблюдался большой дефицит водителей, и на экономичность уже обращали минимум внимания — лишь бы на чем-то ездить. Но со временем стало понятно, что теперь КАМАЗ задает новые стандарты экономичности, комфорта и надежности, что удалось продемонстрировать на площадке перевозчика NATCAR.
Все четыре грузовика преодолели маршрут без поломок и происшествий. На финише организаторы рассчитали расход топлива каждого из них не по данным бортовых компьютеров, которые могут быть неточными, а по фактическому литражу дозаправки баков. Лучший результат показала флагманская модель КАМАЗ-54901, подтвердив свою санкционно устойчивую версию. Средний расход на 100 км составил 25,2 литра. Shacman — 25,4 л/100 км; КАМАЗ-54902 — 26,1 л/100 км; Sitrak — 28,9 л/100 км.
Созданный на новой компонентной базе КАМАЗ-54901 достаточно быстро завоевал доверие грузоперевозчиков и стал востребованным решением на рынке. Благодаря применению современных высокотехнологичных конструктивных решений модель показывает высокую эффективность и задает новые стандарты в отрасли.