Обновленный КАМАЗ-54901 оказался более экономичным, чем китайские грузовики

Лапшин вспоминает, что потом наши дороги наводнили китайцы, за короткий срок завоевавшие доверие потребителей грузового автотранспорта. Наряду с этим наблюдался большой дефицит водителей, и на экономичность уже обращали минимум внимания — лишь бы на чем-то ездить. Но со временем стало понятно, что теперь КАМАЗ задает новые стандарты экономичности, комфорта и надежности, что удалось продемонстрировать на площадке перевозчика NATCAR.