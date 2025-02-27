rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 11:07

Published 27 февраля, 11:07

Modified 27 февраля, 12:09

Updated 27 февраля, 12:09

Люди на Донбассе

«Оставляют выжженую пустыню»: ростовский депутат Водолацкий рассказал о тактике ВСУ

27 февраля 2025, 11:07
Фото: 1MI. Люди на Донбассе

Ростовский депутат Водолацкий назвал отступление ВСУ тактикой «выжженной земли»

Депутат Госдумы из Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал, какую тактику начали применять вооруженные силы Украины на фоне переговоров России и США. По его словам, военные приграничного государства стали еще более агрессивными.

Депутат отметил, что при потере занятой территории ВСУ уничтожают все, оставляя после себя пепелище. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал это тактикой «выжженной земли».

— Они взрывают все объекты социальной инфраструктуры и жилые дома, котельные, водопроводные сети, полностью после себя оставляют «выжженную пустыню». То есть они, как загнанная крыса, сейчас все разрушают, — цитирует ТАСС депутата Госдумы.
Почему Украина не оставляет попытки атаковать Ростовскую область БПЛА и ракетами
Узнать подробнее

Виктор Водолацкий уверен, что жестокость в поведении украинских военных усиливается еще больше с приближением переговоров. Власти при этом пытаются вывозить людей из их домов в Западную Украину. Обратно жителям Донбасса приходится добираться через Беларусь.

Делегации России и Америки встретились 18 февраля в Эр-Рияде, где больше 4 часов вели переговоры. Темой стали вопросы сближения позиций двух государств и контакты по Украине. По словам главы МИД Сергея Лаврова, разговор был очень полезным, а страны договорились о назначении послов в ближайшее время. Кроме того, в дальнейшем представители Вашингтона и Москвы планируют создать переговорные группы по Украине.

Читайте также:
Возвращаются в гробах: ростовский депутат объяснил отказ наемников воевать за УкраинуДепутат Водолацкий спрогнозировал снижение числа атак на Ростовскую областьДепутат Гордумы Ростова сообщила, зачем Логвиненко запутал всех своей отставкой
#Евгения Волкова#Россия#Донбасс#ВСУ#США#Депутат#Ростов#Виктор Водолацкий#Переговоры#Жестокость#МИД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика