«Оставляют выжженую пустыню»: ростовский депутат Водолацкий рассказал о тактике ВСУ

Делегации России и Америки встретились 18 февраля в Эр-Рияде, где больше 4 часов вели переговоры. Темой стали вопросы сближения позиций двух государств и контакты по Украине. По словам главы МИД Сергея Лаврова, разговор был очень полезным, а страны договорились о назначении послов в ближайшее время. Кроме того, в дальнейшем представители Вашингтона и Москвы планируют создать переговорные группы по Украине.