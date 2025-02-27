Posted 27 февраля, 11:07
Published 27 февраля, 11:07
Modified 27 февраля, 12:09
Updated 27 февраля, 12:09
Депутат отметил, что при потере занятой территории ВСУ уничтожают все, оставляя после себя пепелище. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал это тактикой «выжженной земли».
— Они взрывают все объекты социальной инфраструктуры и жилые дома, котельные, водопроводные сети, полностью после себя оставляют «выжженную пустыню». То есть они, как загнанная крыса, сейчас все разрушают, — цитирует ТАСС депутата Госдумы.
Виктор Водолацкий уверен, что жестокость в поведении украинских военных усиливается еще больше с приближением переговоров. Власти при этом пытаются вывозить людей из их домов в Западную Украину. Обратно жителям Донбасса приходится добираться через Беларусь.
Делегации России и Америки встретились 18 февраля в Эр-Рияде, где больше 4 часов вели переговоры. Темой стали вопросы сближения позиций двух государств и контакты по Украине. По словам главы МИД Сергея Лаврова, разговор был очень полезным, а страны договорились о назначении послов в ближайшее время. Кроме того, в дальнейшем представители Вашингтона и Москвы планируют создать переговорные группы по Украине.
Ранее стало известно, почему наемники не хотят воевать за Украину.