Президент ТПП РФ рассказал о развитии ювелирного рынка в России

В последние годы доход магазина Lucet падает, рассказала его владелица Любовь Редуто. В прошлом году «Лючет» продал 4700 украшений со средней наценкой в 16% и остался без прибыли. Одна из причин — НДС, который на полтора года вводили для украшений из серебра. По словам хозяйки, она не пополняла ассортимент, а просто распродавала запасы. В этом году закупочные цены и административная нагрузка на бизнес должны снизиться, так как вернули упрощённую систему налогообложения. Теперь Любовь Редуто планирует больше вкладываться в рекламу и вернуться, наконец, к любимому занятию — поиску редких украшений по всей стране.