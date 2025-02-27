Президент ТПП РФ рассказал о развитии ювелирного рынка в России

Posted 27 февраля, 06:00
Published 27 февраля, 06:00
Modified 27 февраля, 06:00
Updated 27 февраля, 06:00
Ключевым фактором роста стал рост металла, так как средняя цена грамма золота в 2024 году выросла на 52%, а серебра на 60%.
По подсчётам компании SOKOLOV, общий объём рынка в 2024 году составил 459 миллиардов рублей.
Сергей Катырин рассказал, что в прошлом году 37% ювелирных изделий было реализовано через маркетплейсы. Такой результат был получен впервые. Он показал, что электронная торговля серьезно поддерживает и развивает ювелирную отрасль.
По данным Федеральной пробирной палаты, в прошлом году в России промаркировали 31 миллион ювелирных изделий из золота — 55 тонн.
Маркировка стала обязательной в 2023 году. Этой осенью оборот неучтённой продукции запретят, поэтому бизнес пытается успеть легализовать товары, выпущенные более двух лет назад.
На серебро правила не распространяются. В прошлом году в стране изготовили 58 миллионов ювелирных изделий из этого металла. По серебру доля импорта — 22%, по золоту — менее процента.
Оборот ювелирных изделий в России отслеживают в государственной информационной системе маркировки. Пробирная палата присваивает каждому украшению уникальный номер. Его шифруют в Datа Matrix и наносят на товар, причём дважды — на само изделие и на бирку. И если напечатать код на этикетке изготовитель может самостоятельно, то чтобы промаркировать изделие, его необходимо везти в Федеральную пробирную палату. По словам игроков рынка, в регионах нередко задерживают сроки. Из-за всей этой логистики кратно растёт себестоимость украшений.
«Вы сдали изделие на опробирование, клеймение, и нету ограничений, сколько они там, в течение какого времени их должны вернуть. Чем больше эта задержка, тем больше потери финансов у производителя… Хотелось бы, чтобы в этой сфере было введено нормирование. Например, не больше 5 рабочих дней или даже не больше 3 рабочих дней», — предложил президент ТПП РФ Сергей Катырин.
По словам игроков рынка, наценка в 100% — норма для розничных продаж в отрасли. Но на практике так получается далеко не всегда: бывают и неликвидные украшения.
Больше всего, по словам продавцов, можно заработать на уникальных камнях. Также спросом пользуются классические украшения. При этом подход к производству и продажам в крупных и небольших ювелирных компаниях может кардинально отличаться.
SOKOLOV — компания, которая имеет в своём портфеле и производство, и розничную сеть. В организации рассказывают: чтобы открыть одну новую точку, нужно минимум 23 миллиона рублей. Сумма будет меньше, если это островок в торговом центре.
За прошедшие пять лет «Соколов» сумел открыть 800 собственных магазинов, ещё 240 — по франшизе и стал вторым по величине игроком на рынке. Выручка с каждым годом растёт, и по итогам прошлого года достигла 68 миллиардов рублей. Но рентабельность изделий не меняется.
«Количество чеков на ювелирном рынке в общем-то не увеличилось так, как увеличились продажи в деньгах. Мы не можем не замечать рост ключевой ставки, которая влияет в целом на рынок, на ювелирный рынок, и наш покупатель стоит перед выбором — сбережение или потребление.
Средний чек уходит в пользу низкого сегмента, и наш покупатель склоняется в пользу более легковесных золотых изделий и бюджетных серебряных», — рассказала Елена Шиманчук.
В последние годы доход магазина Lucet падает, рассказала его владелица Любовь Редуто. В прошлом году «Лючет» продал 4700 украшений со средней наценкой в 16% и остался без прибыли. Одна из причин — НДС, который на полтора года вводили для украшений из серебра. По словам хозяйки, она не пополняла ассортимент, а просто распродавала запасы. В этом году закупочные цены и административная нагрузка на бизнес должны снизиться, так как вернули упрощённую систему налогообложения. Теперь Любовь Редуто планирует больше вкладываться в рекламу и вернуться, наконец, к любимому занятию — поиску редких украшений по всей стране.
Формы всех украшений Joser — это срезы стволов колонн зданий разных эпох, рассказала основатель бренда Дарья Белякова. В копилке бренда — четыре коллекции и четыре архитектурных стиля — Египет, Древняя Греция, венецианская готика и русский классицизм.
Кольцо из серии «Казанский» является одним из самых популярных и достаточно дорогих украшений. Таких колец изготовлено всего 160 штук. Драгоценность стоит 769 тысяч рублей. В украшении — 8 с половиной граммов белого золота. Его себестоимость вместе с работой мастера — 107 тысяч рублей. Ещё 172 тысячи — налоги. Также в стоимость включают маркетинг, зарплаты офиса, содержание шоурума и другие траты. Прибыль компании с одного такого кольца — 173 тысячи рублей.
На ювелирный рынок России влияет не только спрос внутри страны, но и внешняя торговля. В декабре ЕАЭС и Объединённые Арабские Эмираты договорились об экономическом партнерстве. Соглашение ещё не подписано. Но в проекте документа идёт речь об обнулении импортных пошлин на украшения из ОАЭ. Торгово-промышленная палата России и представители отрасли считают, что российские производства могут не выдержать такую ценовую конкуренцию.
«Это шаг, который серьезно повлияет на нашу отрасль и не в лучшую сторону. Потому что они практически сохраняют свое присутствие на нашем рынке и ограничивают нас. То есть на серебро так и останется пятипроцентная пошлина, а свои пошлины они будут отменять в течение 7 лет. Мы будем свою позицию вырабатывать и доносить её до Правительства Российской Федерации», — заключил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
Производители считают, что условия соглашения необходимо пересмотреть — убрать из перечня беспошлинных товаров ювелирные изделия.
При этом одной из проблем внутреннего рынка они считают необходимость дважды наносить штрихкоды. По мнению бизнеса, подделка и без этого невозможна, так как номер каждого украшения уникален, а при продаже всё равно считывают только код бирки. Ювелиры предлагают дать им возможность самим маркировать изделия или вовсе оставить коды только на этикетке, ну или хотя бы сократить сроки пребывания украшений в Федеральной пробирной палате. Все эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес, розничные цены и сделать отечественные ювелирные украшения доступнее для россиян.