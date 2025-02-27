«С Дона выдачи нет»: Юрий Слюсарь прокомментировал заведенное на него дело на Украине

Врио губернатора Ростовской области Слюсарь ответил на обвинения СБУ

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отреагировал на информацию о том, что он стал фигурантом уголовного дела на Украине. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.