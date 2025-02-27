«С Дона выдачи нет»: Юрий Слюсарь прокомментировал заведенное на него дело на Украине

Posted 27 февраля, 17:26
Published 27 февраля, 17:26
Modified 27 февраля, 17:28
Updated 27 февраля, 17:28
Напомним, Служба безопасности Украины заподозрила Юрия Слюсаря в пособничестве в ведении войны по предварительному сговору группы лиц.
Причиной обвинения стала деятельность нового главы Ростовской области на прежнем месте работы, до ноября 2024 года он был руководил «Объединенной авиастроительной корпорацией».
Из сообщения СБУ следует, что с февраля 2022 года на предприятии собрали больше сотни летательных аппаратов.
Юрий Слюсарь прокомментировал эту информацию крылатой фразой.
«Высокая оценка роли нашей боевой авиации. Служу России! Бояться теперь нечего — с Дона выдачи нет!», — написал он.