Спасатель из Ростова рассказал, как отбиться от бродячих псов

Posted 27 февраля, 16:07
Published 27 февраля, 16:07
Modified 27 февраля, 16:07
Updated 27 февраля, 16:07
В конце февраля на жительницу Ростова напал домашний алабай, а от своры псов пострадало более 15 человек в Морозовске. Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, что использовать для защиты от собак.
«Если видите собак, готовых напасть — поднимите камень или купную палку, которыми можно будет воздействовать на животных на расстоянии. Подойдут сумки, бутылки, зонты, пакеты и даже обувь, если ничего другого не нашлось. Их можно бросить в сторону от вас, чтобы отвлечь внимание собак. Постарайтесь не попасть в них самих, чтобы они не восприняли вас как угрозу и не нанесли серьезных травм», — советует спасатель.
Артем Белков рекомендует жителям региона обзавестись карманной сигнализацией, свистком или фонарем с эффектом стробоскопа: резкий звук и попеременное мигание света поможет отпугнуть собак.
«Если рядом с вами живут очень агрессивные собаки или вы часто перемещаетесь по разным районам города — купите ультразвуковой отпугиватель. Он безвреден для людей и животных, издает высокочастотный звук, который собаки слышат и испытывают от этого сильный дискомфорт. Однако старые псы или с нарушениями слуха могут на него не реагировать. Для точечного воздействия подойдет перцовый баллончик или электрошокер для самозащиты», — добавляет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что стая собак в Авиагородке Батайска нападает на людей.