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Posted 27 февраля, 16:07

Published 27 февраля, 16:07

Modified 27 февраля, 16:07

Updated 27 февраля, 16:07

Палка в руках

Спасатель из Ростова рассказал, как отбиться от бродячих псов

27 февраля 2025, 16:07
Фото: 1MI. Палка в руках
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Эксклюзив
В качестве защиты от собак можно использовать все, что есть под рукой. А можно обзавестись специальными девайсами заранее, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

В конце февраля на жительницу Ростова напал домашний алабай, а от своры псов пострадало более 15 человек в Морозовске. Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, что использовать для защиты от собак.

«Если видите собак, готовых напасть — поднимите камень или купную палку, которыми можно будет воздействовать на животных на расстоянии. Подойдут сумки, бутылки, зонты, пакеты и даже обувь, если ничего другого не нашлось. Их можно бросить в сторону от вас, чтобы отвлечь внимание собак. Постарайтесь не попасть в них самих, чтобы они не восприняли вас как угрозу и не нанесли серьезных травм», — советует спасатель.

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Артем Белков рекомендует жителям региона обзавестись карманной сигнализацией, свистком или фонарем с эффектом стробоскопа: резкий звук и попеременное мигание света поможет отпугнуть собак.

«Если рядом с вами живут очень агрессивные собаки или вы часто перемещаетесь по разным районам города — купите ультразвуковой отпугиватель. Он безвреден для людей и животных, издает высокочастотный звук, который собаки слышат и испытывают от этого сильный дискомфорт. Однако старые псы или с нарушениями слуха могут на него не реагировать. Для точечного воздействия подойдет перцовый баллончик или электрошокер для самозащиты», — добавляет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что стая собак в Авиагородке Батайска нападает на людей.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нападение собак
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