Спасатель из Ростова рассказал, как отбиться от бродячих псов

«Если видите собак, готовых напасть — поднимите камень или купную палку, которыми можно будет воздействовать на животных на расстоянии. Подойдут сумки, бутылки, зонты, пакеты и даже обувь, если ничего другого не нашлось. Их можно бросить в сторону от вас, чтобы отвлечь внимание собак. Постарайтесь не попасть в них самих, чтобы они не восприняли вас как угрозу и не нанесли серьезных травм», — советует спасатель.