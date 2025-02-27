Спасатель из Ростова рассказал, как отбиваться во время нападения собак

Posted 27 февраля, 19:05
Published 27 февраля, 19:05
Modified 27 февраля, 19:05
Updated 27 февраля, 19:05
Алабай набросился на ростовчанку на улице Ивана Франко 25 февраля. За несколько дней до этого бродячие псы в Морозовске покусали более 15 человек. Случаи нападения собак на людей в конце февраля 2025 года фиксируют и в других регионах страны. Так, в Екатеринбурге ротвейлер укусил мать с пятилетним ребенком, а 23 февраля собаки насмерть загрызли 9-летнюю девочку в Ставрополе, еще один ребенок 26 февраля пострадал в Сочи. Две собаки породы хаски, которые якобы сбежали с частного участка, искусали 8-летнему мальчику лицо. Примечательно, что у всех этих псов, кроме своры из Морозовска, есть хозяева.
Мы спросили у ростовского спасателя Артемия Белкова, как спасти себя или окружающих от нападения агрессивных собак.
«Для людей, которые очень боятся собак: животные чувствуют страх, в одиночку в таком состоянии мимо лучше не проходить. Не стесняйтесь попросить помощи у прохожих и пройдите опасный участок вместе. Для уверенности возьмите в руку палку, камень или еще-что. В некоторых случаях от нападения спасет чистая психология и спокойствие», — отмечает спасатель.
Однако если собаки явно готовятся к нападению, действовать нужно четко: избегать резких движений и звуков, не смотреть животным в глаза, не пытаться с ними говорить и постараться сменить маршрут, не поворачиваясь к псам спиной.
«На одичавших, чрезмерно агрессивных или голодных животных это может не подействовать, и они все равно нападут. Если это случилось — защищайте лицо и шею одеждой, зовите на помощь. Можно попробовать дезориентировать собаку, ударив ее по кончику носа или в солнечное сплетение. Но так лучше не делать — нельзя предсказать, какая собака от этого ослабит хватку, а какая только сильнее рассвирепеет», — предупреждает Артем Белков.
Во время нападения необходимо звать на помощь и пытаться скрыться в недоступном для собаки месте: в помещении, на заборе или дереве.
Спасатель советует желающим помочь жертве не пытаться оттаскивать собаку силой. Так можно нанести еще больше травм человеку, на которого она напала.
«Отвлеките собаку, бросив в сторону крупный предмет или еду, издавайте громкие звуки, которые могут спугнуть животное и когда нападение будет остановлено, помогите пострадавшему с последствиями: сфотографируйте собаку и раны, вызовите врача, остановите кровотечение», — советует эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на ребенка в Ростовской области.