Спасатель из Ростова рассказал, как отбиваться во время нападения собак

Алабай набросился на ростовчанку на улице Ивана Франко 25 февраля. За несколько дней до этого бродячие псы в Морозовске покусали более 15 человек. Случаи нападения собак на людей в конце февраля 2025 года фиксируют и в других регионах страны. Так, в Екатеринбурге ротвейлер укусил мать с пятилетним ребенком, а 23 февраля собаки насмерть загрызли 9-летнюю девочку в Ставрополе, еще один ребенок 26 февраля пострадал в Сочи. Две собаки породы хаски, которые якобы сбежали с частного участка, искусали 8-летнему мальчику лицо. Примечательно, что у всех этих псов, кроме своры из Морозовска, есть хозяева.