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Posted 27 февраля, 19:05

Published 27 февраля, 19:05

Modified 27 февраля, 19:05

Updated 27 февраля, 19:05

Собака вцепилась зубами в рукав

Спасатель из Ростова рассказал, как отбиваться во время нападения собак

27 февраля 2025, 19:05
Фото: Pxhere. Собака вцепилась зубами в рукав
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Эксклюзив
Попытка побить нападающую собаку может только ухудшить положение жертвы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Алабай набросился на ростовчанку на улице Ивана Франко 25 февраля. За несколько дней до этого бродячие псы в Морозовске покусали более 15 человек. Случаи нападения собак на людей в конце февраля 2025 года фиксируют и в других регионах страны. Так, в Екатеринбурге ротвейлер укусил мать с пятилетним ребенком, а 23 февраля собаки насмерть загрызли 9-летнюю девочку в Ставрополе, еще один ребенок 26 февраля пострадал в Сочи. Две собаки породы хаски, которые якобы сбежали с частного участка, искусали 8-летнему мальчику лицо. Примечательно, что у всех этих псов, кроме своры из Морозовска, есть хозяева.

Мы спросили у ростовского спасателя Артемия Белкова, как спасти себя или окружающих от нападения агрессивных собак.

«Для людей, которые очень боятся собак: животные чувствуют страх, в одиночку в таком состоянии мимо лучше не проходить. Не стесняйтесь попросить помощи у прохожих и пройдите опасный участок вместе. Для уверенности возьмите в руку палку, камень или еще-что. В некоторых случаях от нападения спасет чистая психология и спокойствие», — отмечает спасатель.

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Однако если собаки явно готовятся к нападению, действовать нужно четко: избегать резких движений и звуков, не смотреть животным в глаза, не пытаться с ними говорить и постараться сменить маршрут, не поворачиваясь к псам спиной.

«На одичавших, чрезмерно агрессивных или голодных животных это может не подействовать, и они все равно нападут. Если это случилось — защищайте лицо и шею одеждой, зовите на помощь. Можно попробовать дезориентировать собаку, ударив ее по кончику носа или в солнечное сплетение. Но так лучше не делать — нельзя предсказать, какая собака от этого ослабит хватку, а какая только сильнее рассвирепеет», — предупреждает Артем Белков.

Во время нападения необходимо звать на помощь и пытаться скрыться в недоступном для собаки месте: в помещении, на заборе или дереве.

Спасатель советует желающим помочь жертве не пытаться оттаскивать собаку силой. Так можно нанести еще больше травм человеку, на которого она напала.

«Отвлеките собаку, бросив в сторону крупный предмет или еду, издавайте громкие звуки, которые могут спугнуть животное и когда нападение будет остановлено, помогите пострадавшему с последствиями: сфотографируйте собаку и раны, вызовите врача, остановите кровотечение», — советует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на ребенка в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нападение собак
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