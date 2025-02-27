Страховой Дом ВСК подарил автомобиль страховому агенту из Ростова-на-Дону

«Звезда удачи» — конкурс федерального масштаба для страховых агентов ВСК. Конкурс проходил с 1 апреля по 31 декабря 2024 года, по условиям за достижение определенных показателей продаж страховых продуктов агент получал «билет», который давал шанс получить главный приз. Чем больше билетов, тем больше шансов на победу. В финале участвовали 3 тысячи билетов от агентов из разных регионов, 7 из которых принесли победу своим обладателям. Всего в конкурсе приняли участие более 15 тыс. агентов компании.