Страховой Дом ВСК подарил автомобиль страховому агенту из Ростова-на-Дону

Posted 27 февраля, 06:30
Published 27 февраля, 06:30
Modified 27 февраля, 06:30
Updated 27 февраля, 06:30
Свой новый автомобиль Ирина получила за победу в конкурсе «Звезда удачи», который ВСК проводил среди своих страховых агентов.
— Финал конкурса я смотрела в прямом эфире дома. Получилось забавно, что в момент, когда озвучили мой номер агентского договора в числе победивших, я занималась макияжем. В победу не верилось — кроме меня, в конкурсе участвовали тысячи агентов из разных регионов — но в голове сидело «а вдруг меня объявят победителем, а я не при „параде“. Вот и дождалась! — смеется Мария.
Примечательно, что ростовчанка накануне финала конкурса отметила свой день рождения, и ВСК сделал ей такой ценный подарок.
За победу в конкурсе сразу шесть страховых агентов и один франшизер (агент, работающий непосредственно под брендом ВСК) из разных уголков страны получили от компании автомобили Haval Jolion. Кроме Ирины, на новых автомобилях с логотипом страховой компании будут ездить страховые агенты из Волгограда, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.
В придачу к автомобилю компания подарила комплект летней резины (сейчас она «обута» в зимние шины). Кроме того, ВСК обеспечил всех победителей полисами ОСАГО и предложил специальные условия оформления каско.
— Для ВСК агентский канал — стратегический приоритет. Сейчас наша агентская сеть насчитывает порядка 20 тысяч агентов по всей стране. Для нас принципиально выстраивать долгосрочные отношения с агентами, поэтому мы вкладываем много ресурсов в то, чтобы им было комфортно работать с ВСК. И конкурсы являются одним из мотивационных моментов. Только в прошлом году в филиалах провели более 170 локальных конкурсов, однако самым масштабным, несомненно, стала «Звезда удачи». Мы и далее планируем продолжать активно действовать в этом направлении, — отмечает руководитель центра по организации офисных и агентских продаж Анатолий Краснов Страхового Дома ВСК.
Справка:
«Звезда удачи» — конкурс федерального масштаба для страховых агентов ВСК. Конкурс проходил с 1 апреля по 31 декабря 2024 года, по условиям за достижение определенных показателей продаж страховых продуктов агент получал «билет», который давал шанс получить главный приз. Чем больше билетов, тем больше шансов на победу. В финале участвовали 3 тысячи билетов от агентов из разных регионов, 7 из которых принесли победу своим обладателям. Всего в конкурсе приняли участие более 15 тыс. агентов компании.