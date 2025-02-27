Строительство изолятора МВД в Ростове-на-Дону на Западном отложили

Posted 27 февраля, 18:07
Published 27 февраля, 18:07
Modified 27 февраля, 18:09
Updated 27 февраля, 18:09
Напомним, впервые застройщик (ГУ МВД России по региону) объявил аукцион еще в конце марта 2021 года. Тогда планировалось, что изолятор будет располагаться на Западном, на улице Доватора, 142д. Стоимость контракта составляла 604 миллиона рублей. После этого аукцион несколько раз отменяли из-за отсутствия заявок от потенциальных подрядчиков.
Летом 2022 года появилась информация, что экспертиза одобрила строительство. Несмотря на это, его так и не начали.
Почему государственная экспертиза не одобрила возведение объектов в этот раз — неизвестно.
Как писала RostovGazeta ранее, в 2023 году на строительство планировали потратить 838 миллионов рублей. Комплекс будет предназначен для 75 человек.