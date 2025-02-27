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Posted 27 февраля, 18:07

Published 27 февраля, 18:07

Modified 27 февраля, 18:09

Updated 27 февраля, 18:09

Осужденные смотрят телевизор

Строительство изолятора МВД в Ростове-на-Дону на Западном отложили

27 февраля 2025, 18:07
Фото: 1MI. Осужденные смотрят телевизор
В Ростове уже четыре года пытаются построить изоляторы временного содержания и объекты конвойной службы на Западном. В этот раз госэкспертиза не одобрила проект. Данные об этом появились на сайте экспертных заключений.

Напомним, впервые застройщик (ГУ МВД России по региону) объявил аукцион еще в конце марта 2021 года. Тогда планировалось, что изолятор будет располагаться на Западном, на улице Доватора, 142д. Стоимость контракта составляла 604 миллиона рублей. После этого аукцион несколько раз отменяли из-за отсутствия заявок от потенциальных подрядчиков.

Летом 2022 года появилась информация, что экспертиза одобрила строительство. Несмотря на это, его так и не начали.

Почему государственная экспертиза не одобрила возведение объектов в этот раз — неизвестно.

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Как писала RostovGazeta ранее, в 2023 году на строительство планировали потратить 838 миллионов рублей. Комплекс будет предназначен для 75 человек.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Строительство#МВД#СИЗО#Экспертиза#Изолятор
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