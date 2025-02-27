Строительство изолятора МВД в Ростове-на-Дону на Западном отложили

Напомним, впервые застройщик (ГУ МВД России по региону) объявил аукцион еще в конце марта 2021 года. Тогда планировалось, что изолятор будет располагаться на Западном, на улице Доватора, 142д. Стоимость контракта составляла 604 миллиона рублей. После этого аукцион несколько раз отменяли из-за отсутствия заявок от потенциальных подрядчиков.