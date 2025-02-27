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Posted 27 февраля, 13:44

Published 27 февраля, 13:44

Modified 27 февраля, 13:46

Updated 27 февраля, 13:46

судно СТ-1327

Теплоход банкрота выставили на торги в Ростове-на-Дону

27 февраля 2025, 13:44
Фото: Никита Прохоров/fleetphoto.ru. судно СТ-1327
На торгах пытаются продать теплоход Ростовской компании «Мак-Транспорт», которая была признана банкротом. Сведения об этом появились на сайте Федресурса.

На торгах пытаются продать судно СТ-1327. Его габариты — 88 метров в длину и 12 метров в ширину. Судя по данным на сайте Федресурса, судно подходит для плавания как в реках, так и в море. Его вместимость — 1830 регистровых тонн.

При этом уточняется, что судно «не приведено в состояние, удовлетворяющее требованиям его класса и не зарегистрировано в Российском международном реестре судов».

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Торги пройдут 19 апреля в 10.00 мск. Начальная цена составила 81 миллион рублей.

По данным системы «Спарк», организация «Мак-Транспорт» была зарегистрирована восемь лет назад, в 2017 году. По данным на 2022 год, убыль компании составила более трех миллионов рублей. Основная деятельность организации — морской грузовой транспорт.

Как рассказывала RostovGazeta ранее, ростовский бутик-банкрот выставил на торги больше тысячи брендовых часов.

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