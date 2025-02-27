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Posted 27 февраля, 07:31

Published 27 февраля, 07:31

Modified 27 февраля, 07:33

Updated 27 февраля, 07:33

Почти 4 млн рублей уйдет на приобретение новых чугунных люков в Ростове-на-Дону

Тонны чугуна уложат в дороги Ростова-на-Дону

27 февраля 2025, 07:31
Фото: 1MI. Почти 4 млн рублей уйдет на приобретение новых чугунных люков в Ростове-на-Дону

Почти 4 млн рублей уйдет на приобретение новых чугунных люков в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика на поставку чугунных канализационных люков. Начальная цена договора составляет 3,8 миллиона рублей. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

АО «Водоканал Ростова-на-Дону» планирует приобрести чугунные люки типа «Т». Это тяжелый люк, предназначенный для установки на автодорогах городского значения. Обычно он выдерживает до 25 тонн нагрузки. Вес одного люка находится в пределах от 96 до 112 килограммов.

Количество поставляемых люков неизвестно, но может быть выбрано в пределах суммы договора, которая составляет 3,8 миллиона рублей. Однако один люк не должен стоить больше 11,9 тысячи рублей. То есть для города могут купить порядка 320 новых люков.

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Добавим, что поставщик будет определен 13 марта 2025 года.

Ранее RostovGazeta писала, что власти планируют потратить 225 миллионов рублей на мусорные контейнеры для Ростовской области.

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