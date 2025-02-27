Тонны чугуна уложат в дороги Ростова-на-Дону

Posted 27 февраля, 07:31
Published 27 февраля, 07:31
Modified 27 февраля, 07:33
Updated 27 февраля, 07:33
АО «Водоканал Ростова-на-Дону» планирует приобрести чугунные люки типа «Т». Это тяжелый люк, предназначенный для установки на автодорогах городского значения. Обычно он выдерживает до 25 тонн нагрузки. Вес одного люка находится в пределах от 96 до 112 килограммов.
Количество поставляемых люков неизвестно, но может быть выбрано в пределах суммы договора, которая составляет 3,8 миллиона рублей. Однако один люк не должен стоить больше 11,9 тысячи рублей. То есть для города могут купить порядка 320 новых люков.
Добавим, что поставщик будет определен 13 марта 2025 года.
Ранее RostovGazeta писала, что власти планируют потратить 225 миллионов рублей на мусорные контейнеры для Ростовской области.