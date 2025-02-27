В части Ростовской области отключат радио и ТВ до конца февраля

В Ростове-на-Дону перебои в работе телевизора и радио продолжатся вплоть до 15 марта. Ежедневно помехи могут возникать с 11.18 до 13.06 мск. Примерно в это время мощное излучение Солнца перекроет сигнал, пока будет находиться на одной линии со спутником и спутниковой антенной.