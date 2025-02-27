В части Ростовской области отключат радио и ТВ до конца февраля

Posted 27 февраля, 06:33
Published 27 февраля, 06:33
Modified 27 февраля, 06:35
Updated 27 февраля, 06:35
В четверг, 27 февраля помехи по телевизору и на радиостанциях возможны в городе Каменске-Шахтинском. С 10.35 до 17.00 мск специалисты проведут профилактические работы, которые требуют отключения передающего оборудования.
Аналогичная ситуация ожидается и на следующий день, в то же самое время. А вот в хуторе Новоалексеевка Тарасовского района перебои начнутся в 10.00 мск (тоже 28 февраля) и продлятся до 17.00 мск.
Днем ранее профилактика требовала отключения оборудования в хуторе Мирном Егорлыкского района. Проблемы с просмотром ТВ там возникли в период с 11.00 до 14.00 мск.
В Ростове-на-Дону перебои в работе телевизора и радио продолжатся вплоть до 15 марта. Ежедневно помехи могут возникать с 11.18 до 13.06 мск. Примерно в это время мощное излучение Солнца перекроет сигнал, пока будет находиться на одной линии со спутником и спутниковой антенной.