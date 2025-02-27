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Posted 27 февраля, 06:33

Published 27 февраля, 06:33

Modified 27 февраля, 06:35

Updated 27 февраля, 06:35

Телевизор показывает «белый шум»

В части Ростовской области отключат радио и ТВ до конца февраля

27 февраля 2025, 06:33
Фото: Unsplash. Телевизор показывает «белый шум»
Из-за профилактических работ часть жителей Ростовской области не сможет посмотреть ТВ и послушать радио. Перебои в работе телерадиосигнала будут в конце февраля, сказано на сайте РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

В четверг, 27 февраля помехи по телевизору и на радиостанциях возможны в городе Каменске-Шахтинском. С 10.35 до 17.00 мск специалисты проведут профилактические работы, которые требуют отключения передающего оборудования.

Аналогичная ситуация ожидается и на следующий день, в то же самое время. А вот в хуторе Новоалексеевка Тарасовского района перебои начнутся в 10.00 мск (тоже 28 февраля) и продлятся до 17.00 мск.

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Днем ранее профилактика требовала отключения оборудования в хуторе Мирном Егорлыкского района. Проблемы с просмотром ТВ там возникли в период с 11.00 до 14.00 мск.

В Ростове-на-Дону перебои в работе телевизора и радио продолжатся вплоть до 15 марта. Ежедневно помехи могут возникать с 11.18 до 13.06 мск. Примерно в это время мощное излучение Солнца перекроет сигнал, пока будет находиться на одной линии со спутником и спутниковой антенной.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Профилактика#Каменск-Шахтинский#Спутник#Тарасовский район#Радио#Егорлыкский район#ТВ#Сигнал
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