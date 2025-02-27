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Posted 27 февраля, 18:28

Published 27 февраля, 18:28

Modified 27 февраля, 18:30

Updated 27 февраля, 18:30

Фабрика «Глория Джинс» в Шахтах

В Ростовской области нашли замену Gloria Jeans, а Слюсарь стал фигурантом дела СБУ

27 февраля 2025, 18:28
В Ростовской области для бывших предприятий Gloria Jeans нашлись новые инвесторы, а Россельхознадзор назвал производителей фальшивого мяса. Тем временем врио губернатора региона Юрий Слюсарь стал фигурантом уголовного дела на Украине.

Новая жизнь «Глории»

Напомним, руководство корпорации «Глория Джинс» заявило о закрытии нескольких фабрик на территории Ростовской области, чтобы перенести производство одежды в страны Азии. Из-за данного решения работы могли лишиться тысячи человек.

Позже площадки выставили на продажу, а затем выяснилось, что ведутся поиски инвесторов для предприятий.

Сегодня, 27 февраля, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что покупатели нашлись для производственных площадок в Гуково и Зверево. Это — производитель спецодежды «Булава», принадлежащий концерну «Калашников».

Другому инвестору предоставили право аренды площадок в Зернограде, Сальске и Егорлыкской станице. Там удалось сохранить все рабочие места. В данный момент переговоры в инвесторами продолжаются.

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Дело Юрия Слюсаря

Юрий Слюсарь стал фигурантом уголовного дела на Украине. Причиной стало то, что врио губернатора раньше возглавлял предприятие, которое выполняло гособоронзаказ и поставляло российской армии самолеты.

Это — «Объединенная авиастроительная корпорация». Ее главой Юрий Слюсарь являлся до ноября 2024 года.

По данным иностранного ведомства, с февраля 2022 года в организации собрали более сотни летательных аппаратов.

В итоге Служба безопасности Украины заочно уведомила Юрия Слюсаря о подозрении в «пособничестве в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц».

В СБУ отметили, что продолжают комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности, но какие именно — не уточняется.

Фальшивое мясо

Россельхознадзор назвал донских производителей, которые в 2025 году не прошли испытания на соответствие продуктов необходимым требованиям регламента. Это — организации «Продуктпортторг», «Изобилие», «Семимол», «Проммера», «Тарасовский Маслозавод» и еще семь индивидуальных предпринимателей.

Выяснилось, что в протоколах испытаний на мясную и молочную продукцию, а также корма для животных не отмечались результаты исследований на сальмонеллы, стафилококк, плесень, токсичные элементы, пестициды, нитраты и другие микроэлементы.

При этом заводы «Продуктпортторг» и «Изобилие» производили мясо, которое содержало ДНК сои и курицы.

Производителям объявили предостережения о недопустимости подобных нарушений.

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