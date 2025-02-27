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Posted 27 февраля, 07:51

Published 27 февраля, 07:51

Modified 27 февраля, 07:53

Updated 27 февраля, 07:53

Евгений Полуянов

В Ростовской области уволили двух заместителей главы Минцифры. Что там случилось?

27 февраля 2025, 07:51
Фото: donland.ru. Евгений Полуянов

В Ростовской области уволили двух заместителей главы Минцифры

В Министерстве цифрового развития Ростовской области произошли кадровые перестановки. Утром 26 февраля опустели сразу два кресла заместителей главы: Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко. Рассказываем, с чем это связано.

Оба чиновника трудились на должности зама больше 10 лет, с 2014-го. Кирилл Дьячкин до этого пару лет замещал начальника управления информационных технологий в министерстве информационных технологий региона, а Сергей Бондаренко — год замещал начальника управления аппаратного и программного обеспечения в том же ведомстве.

Заместители занимали свои места задолго до назначения их последнего руководителя — Евгения Полуянова. Бывший заместитель гендиректора «Региональной корпорации развития» — директор южного IT-парка перешел на работу в правительство в конце 2020 года.

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Как сообщала RostovGazeta, и у Полуянова, и у двух его замов проходили обыски меньше двух недель назад. Силовики нагрянули с проверкой по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В Минцифры должны были установить «Софт» за 60 миллионов рублей. А вместо этого поставили «Мой офис», который оценивается вчетверо дешевле.

Однако увольнение замов оказалось не связано с обысками. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, у чиновников 26 февраля истек срок действия срочного служебного контракта.

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