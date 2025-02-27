В Ростовской области уволили двух заместителей главы Минцифры. Что там случилось?

Posted 27 февраля, 07:51
Published 27 февраля, 07:51
Modified 27 февраля, 07:53
Updated 27 февраля, 07:53
Оба чиновника трудились на должности зама больше 10 лет, с 2014-го. Кирилл Дьячкин до этого пару лет замещал начальника управления информационных технологий в министерстве информационных технологий региона, а Сергей Бондаренко — год замещал начальника управления аппаратного и программного обеспечения в том же ведомстве.
Заместители занимали свои места задолго до назначения их последнего руководителя — Евгения Полуянова. Бывший заместитель гендиректора «Региональной корпорации развития» — директор южного IT-парка перешел на работу в правительство в конце 2020 года.
Как сообщала RostovGazeta, и у Полуянова, и у двух его замов проходили обыски меньше двух недель назад. Силовики нагрянули с проверкой по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В Минцифры должны были установить «Софт» за 60 миллионов рублей. А вместо этого поставили «Мой офис», который оценивается вчетверо дешевле.
Однако увольнение замов оказалось не связано с обысками. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, у чиновников 26 февраля истек срок действия срочного служебного контракта.