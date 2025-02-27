В Ростовской области уволили двух заместителей главы Минцифры. Что там случилось?

Как сообщала RostovGazeta, и у Полуянова, и у двух его замов проходили обыски меньше двух недель назад. Силовики нагрянули с проверкой по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В Минцифры должны были установить «Софт» за 60 миллионов рублей. А вместо этого поставили «Мой офис», который оценивается вчетверо дешевле.