В Таганроге столб упал на легковой автомобиль с водителем в салоне во время ДТП

Posted 27 февраля, 13:12
Published 27 февраля, 13:12
Modified 27 февраля, 13:14
Updated 27 февраля, 13:14
На видео, которое разместил источник, видно две легковушки, у которых сильно повреждены бампера. Передняя часть одной из них буквально превратилась в груду металла, а на другую свалился столб.
«Столб упал на машину из-за ДТП в Таганроге. Авария случилась на пересечении 2-й Советской и Ватутина. На месте уже собирается пробка», — пишет источник.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», часть 2-й Советской и 4-й Западной улиц окрасилась в «красный» из-за пробки.
Уточним, что сотрудники Госавтоинспекции еще не комментировали данный инцидент. Данных о пострадавших пока не поступало.