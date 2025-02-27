rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 13:12

Published 27 февраля, 13:12

Modified 27 февраля, 13:14

Updated 27 февраля, 13:14

Столб упал на легковушку в ДТП в Таганроге

В Таганроге столб упал на легковой автомобиль с водителем в салоне во время ДТП

27 февраля 2025, 13:12
Фото: ТГ don_mash. Столб упал на легковушку в ДТП в Таганроге
На пересечении двух улиц в Таганроге произошло ДТП, в котором столб протаранил легковушку. Кадры появились в телеграм-канале Don Mash.

На видео, которое разместил источник, видно две легковушки, у которых сильно повреждены бампера. Передняя часть одной из них буквально превратилась в груду металла, а на другую свалился столб.

«Столб упал на машину из-за ДТП в Таганроге. Авария случилась на пересечении 2-й Советской и Ватутина. На месте уже собирается пробка», — пишет источник.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», часть 2-й Советской и 4-й Западной улиц окрасилась в «красный» из-за пробки.

Уточним, что сотрудники Госавтоинспекции еще не комментировали данный инцидент. Данных о пострадавших пока не поступало.

На видео попало ДТП в Ростовской области, в котором Changan сбил школьницу
Узнать подробнее
Видео: ТГ don_mash.

До этого RostovGazeta писала о смертельном ДТП с двумя легковушками.

Фото: Яндекс. Карты
Читайте также:
В Ростове трех человек увезли на скорой после столкновения с грудой бетонаДва человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом из-за «обочечника»Мусоровоз насмерть сбил женщину с коляской в Ростове-на-Дону
#Милана Белкина#Видео#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Транспорт#Авария#Госавтоинспекция#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика