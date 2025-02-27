В ТПП РФ презентовали торгово-экономический и инвестиционный потенциал Казахстана

Сотрудничество активно развивается в машиностроении, авиастроении, а также в нефтегазовой сфере и энергетике. Россия для Казахстана — второй торговый партнер после Китая, отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. По его словам, с каждым годом государства все больше наращивают деловые связи, в том числе и благодаря цифровизации.