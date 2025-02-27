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Posted 27 февраля, 10:17

Published 27 февраля, 10:17

Modified 27 февраля, 10:19

Updated 27 февраля, 10:19

В ТПП РФ презентовали торгово-экономический и инвестиционный потенциал Казахстана

В ТПП РФ презентовали торгово-экономический и инвестиционный потенциал Казахстана

27 февраля 2025, 10:17
Фото: rus-kaz.tpprf.ru.
По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Казахстаном составил почти 28 млрд долларов. Большое внимание уделяется промышленной кооперации, из 170 совместных проектов реализованы уже почти 100. Об этом сообщает посольство республики.

Сотрудничество активно развивается в машиностроении, авиастроении, а также в нефтегазовой сфере и энергетике. Россия для Казахстана — второй торговый партнер после Китая, отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. По его словам, с каждым годом государства все больше наращивают деловые связи, в том числе и благодаря цифровизации.

«Если российские компании хотят открыть филиал в Казахстане, они могут сделать это при помощи eGov и лицензии буквально за пару дней, даже не приезжая в страну. Вот простой пример: можно, сидя в Москве, зарегистрировать компанию в Казахстане. У нас очень схожий правовой режим для бизнеса, и обе страны входят в ЕАЭС, формируя общеэкономический рынок. Сейчас идет работа по разработке условий для безбарьерного сотрудничества, что позволяет фактически каждый день улучшать условия для бизнеса между Казахстаном и Россией», — сказал он.

Напомним, что самая протяженная сухопутная российская граница именно с Казахстаном, а торговые отношения государств насчитывают по меньшей мере пятьсот лет. Сегодня, несмотря на текущую ситуацию, сотрудничество развивается.

«Раз мы работаем вместе, то возникают и проблемные вопросы. Они связаны с транспортно-логистической сферой, с системой взаиморасчетов в силу различных ограничений, которые на Россию наложены. Я напомню, что это 21 тысяча с лишним санкций. Понятно, что они сказываются не только на нас, но и на наших важнейших партнерах. Но у нас есть Российско-Казахстанский деловой совет, который работает с межправительственной комиссией и там обозначает на правительственном уровне проблемы, которые перед нами обозначают наши предприниматели», — сказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

На встрече также обсудили и новые горизонты сотрудничества между государствами.

«Сегодня мы должны реализовывать и расширять торгово-экономическое сотрудничество, увеличивать обороты, и для этого есть все предпосылки. Нужно увеличивать трансграничную торговлю, трансграничное взаимодействие, реализовывать инвестиционные проекты в ключевых отраслях. Сегодня нужно заниматься зеленой энергетикой. Казахстан и Россия имеют большой потенциал — это ветровая, солнечная энергетика, энергия воды. И это наши стратегические резервы, которые дают дополнительный импульс для развития экономики», — сказал председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков.

Помимо совместных проектов в зеленой энергетике, представители бизнеса и власти отметили большой потенциал в развитии туризма.

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