В ТПП РФ презентовали торгово-экономический и инвестиционный потенциал Казахстана

Posted 27 февраля, 10:17
Published 27 февраля, 10:17
Modified 27 февраля, 10:19
Updated 27 февраля, 10:19
Сотрудничество активно развивается в машиностроении, авиастроении, а также в нефтегазовой сфере и энергетике. Россия для Казахстана — второй торговый партнер после Китая, отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. По его словам, с каждым годом государства все больше наращивают деловые связи, в том числе и благодаря цифровизации.
«Если российские компании хотят открыть филиал в Казахстане, они могут сделать это при помощи eGov и лицензии буквально за пару дней, даже не приезжая в страну. Вот простой пример: можно, сидя в Москве, зарегистрировать компанию в Казахстане. У нас очень схожий правовой режим для бизнеса, и обе страны входят в ЕАЭС, формируя общеэкономический рынок. Сейчас идет работа по разработке условий для безбарьерного сотрудничества, что позволяет фактически каждый день улучшать условия для бизнеса между Казахстаном и Россией», — сказал он.
Напомним, что самая протяженная сухопутная российская граница именно с Казахстаном, а торговые отношения государств насчитывают по меньшей мере пятьсот лет. Сегодня, несмотря на текущую ситуацию, сотрудничество развивается.
«Раз мы работаем вместе, то возникают и проблемные вопросы. Они связаны с транспортно-логистической сферой, с системой взаиморасчетов в силу различных ограничений, которые на Россию наложены. Я напомню, что это 21 тысяча с лишним санкций. Понятно, что они сказываются не только на нас, но и на наших важнейших партнерах. Но у нас есть Российско-Казахстанский деловой совет, который работает с межправительственной комиссией и там обозначает на правительственном уровне проблемы, которые перед нами обозначают наши предприниматели», — сказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
На встрече также обсудили и новые горизонты сотрудничества между государствами.
«Сегодня мы должны реализовывать и расширять торгово-экономическое сотрудничество, увеличивать обороты, и для этого есть все предпосылки. Нужно увеличивать трансграничную торговлю, трансграничное взаимодействие, реализовывать инвестиционные проекты в ключевых отраслях. Сегодня нужно заниматься зеленой энергетикой. Казахстан и Россия имеют большой потенциал — это ветровая, солнечная энергетика, энергия воды. И это наши стратегические резервы, которые дают дополнительный импульс для развития экономики», — сказал председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков.
Помимо совместных проектов в зеленой энергетике, представители бизнеса и власти отметили большой потенциал в развитии туризма.