Власти Первомайского района и ГАИ не смогли справиться с опасной стоянкой в Ростове

Posted 27 февраля, 09:39
Published 27 февраля, 09:39
Modified 27 февраля, 09:41
Updated 27 февраля, 09:41
Напомним, что около года назад глава донского ГАИ Олег Богун несколько раз пообещал решить вопрос с опасной стоянкой на улице Сержантова в Ростове. Там на пешеходную зону заезжают автомобили и дети попадают в опасную ситуацию, этому был свидетель и наш корреспондент, приехавший делать репортаж о злополучной пешеходной зоне. Выезжая со стихийной парковки, водитель кроссовера направился во двор соседнего дома прямо по тротуару. А проходящему по пешеходной зоне ребенку пришлось буквально вжаться в забор, чтобы не оказаться под колесами. Такие опасные ситуации случаются часто.
А детей там много — они ходят в музыкальную школу, в общеобразовательную школу №20 и детскую больницу.
«Это у нас на контроле. Как у меня, так и в отделе дорожного надзора», — отметил год назад на пресс-конференции начальник управления ГИБДД ГУ МВД Ростовской области Олег Богун.
Родители и руководство образовательных учреждений обращались не только в редакцию RostovGazeta, но и администрацию Первомайского района. Результатом стали рейды эвакуаторов, которые сотрудники Госавтоинспекции стали действительно проводить на этой улице.
Также власти установили там бетонные ограждения в виде малых архитектурных форм, но их быстро отодвинули неизвестные.
— Да, рейды иногда проводятся, машины иногда эвакуируют, мы это видим, спасибо ГАИ, но заезжают следующие машины, которые эти рейды не наблюдают и их не боятся. Бетонные ограждения отодвинули на следующий день, как их поставили. Непонятно, кто их должен ставить на место, ведь они тяжелые, — сообщил нашему журналисту местный житель Григорий.
Горожане, живущие на Сельмаше, постоянно жалуются, что из-за заезжающих автомобилей портится плитка на пешеходной зоне, которая пришла в ужасающее состояние. А также — на оккупировавших улицу незаконных продавцов, мусорящих возле домов.
Об этой проблеме Rostovgazeta и другие СМИ начали активно писать ещё в конце 2020 года. Но ростовские власти не смогли за это время навести там порядок. Каждый день на ней все ещё торгуют около 10-15 торговцев. Как сообщает наш корреспондент, там не только бабушки с цветами, но и торговцы с огромными ящиками овощей и фруктов, духами неизвестного происхождения, антиквариатом. Не понятно, почему управление торговли ростовской мэрии их не замечает.
Жители Сельмаша возмущены ситуацией, при которой им приходится жить внутри стихийного базара на самой красивой окрестной улице. Это многим не нравится.
— Да, раз в несколько дней их гоняют, но как только сотрудник уходит, торговцы возвращаются. Всё это напоминает спектакль. Как будто на самом деле с ними не борются, а делают всё для вида. На Пушкинской же никто не разрешает торговать. А это такая же красивая улица для отдыха, — возмущаются горожане.
В официальном ответе на запрос администрация Первомайского района города сообщила, что в 2024–2025 годах запланировано комплексное благоустройство улицы Сержантова.
«Благоустройство будет включать замену тротуарной плитки, озеленение, установку малых архитектурных форм, в том числе бетонных полусфер, ограничивающих парковку», — сообщили районные власти в официальном ответе.
Но, как видим, и это обещание пока остается без реализации.
Напомним, что наш корреспондент написал большой материал, который показывает все проблемы этой многострадальной пешеходной улицы. О бедственном положении Сержантова, которую можно назвать близнецом Пушкинской, высказался даже выросшей на ней знаменитый российский актер Сергей Жигунов.
— Загвоздка в том, что посетить памятные места из детства меня больше не тянет. Потому что их уже нет в Ростове. Они все уничтожены. Кинотеатр «Юбилейный» возле моего дома — закрыт. Во что превратилась улица Сержантова? — сокрушался актер.
Отметим, что после того, как прежний глава администрации города Алексей Логвиненко сложил свои полномочия, ситуация несколько улучшилась, но проблема остается нерешенной. Жители района надеются, что исполняющий обязанности главы городской управы Александр Скрябин поможет им превратить Сержантова в уютную пешеходную зону.