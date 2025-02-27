Власти Первомайского района и ГАИ не смогли справиться с опасной стоянкой в Ростове

Об этой проблеме Rostovgazeta и другие СМИ начали активно писать ещё в конце 2020 года. Но ростовские власти не смогли за это время навести там порядок. Каждый день на ней все ещё торгуют около 10-15 торговцев. Как сообщает наш корреспондент, там не только бабушки с цветами, но и торговцы с огромными ящиками овощей и фруктов, духами неизвестного происхождения, антиквариатом. Не понятно, почему управление торговли ростовской мэрии их не замечает.