Заммэра Ефимов рассказал о строительстве 74 новостроек по реновации в 2024 году

Жилые комплексы строятся как на специально выделенных, так и на освобожденных участках. Они расположены в 44 районах Москвы. Например, в Головинском районе появилось шесть домов на 835 квартир с готовой улучшенной отделкой. В Перове возвели пять жилых комплексов на 1084 квартиры. А в Люблине построили четыре здания с 1091 квартирой. Такую информацию предоставил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.