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Posted 27 февраля, 12:32

Published 27 февраля, 12:32

Modified 27 февраля, 12:32

Updated 27 февраля, 12:32

Заммэра Ефимов рассказал о строительстве 74 новостроек по реновации в 2024 году

Заммэра Ефимов рассказал о строительстве 74 новостроек по реновации в 2024 году

27 февраля 2025, 12:32
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В 2024 году в Москве в рамках программы реновации возведено 74 новых жилых дома, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь новостроек превышает 1,3 миллиона квадратных метров. Новые дома появились в 11 административных округах. На востоке столицы построили 20 домов, на севере — 15. По девять новых зданий возвели на северо-востоке и юго-востоке города. Об этом пишет портал mos.ru.

Жилые комплексы строятся как на специально выделенных, так и на освобожденных участках. Они расположены в 44 районах Москвы. Например, в Головинском районе появилось шесть домов на 835 квартир с готовой улучшенной отделкой. В Перове возвели пять жилых комплексов на 1084 квартиры. А в Люблине построили четыре здания с 1091 квартирой. Такую информацию предоставил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Прилегающие территории благоустроили: установили детские и спортивные площадки, наружное освещение и камеры видеонаблюдения, организовали зоны отдыха.

Все реновационные дома в столице строятся под контролем Мосгосстройнадзора. За время возведения объектов инспекторы организовали свыше 600 выездных проверок. Специалисты подведомственного центра экспертиз проводили комплексные исследования конструктива зданий и примененных материалов, чтобы оценить соответствие выполненных работ утвержденным проектным решениям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги реализации программы реновации за 2024 год. С подробной информацией о программе можно ознакомиться на портале mos.ru.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Недавно Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы в два раза.

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