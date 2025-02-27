Заммэра Ефимов рассказал о строительстве 74 новостроек по реновации в 2024 году

Posted 27 февраля, 12:32
Published 27 февраля, 12:32
Modified 27 февраля, 12:32
Updated 27 февраля, 12:32
Общая площадь новостроек превышает 1,3 миллиона квадратных метров. Новые дома появились в 11 административных округах. На востоке столицы построили 20 домов, на севере — 15. По девять новых зданий возвели на северо-востоке и юго-востоке города. Об этом пишет портал mos.ru.
Жилые комплексы строятся как на специально выделенных, так и на освобожденных участках. Они расположены в 44 районах Москвы. Например, в Головинском районе появилось шесть домов на 835 квартир с готовой улучшенной отделкой. В Перове возвели пять жилых комплексов на 1084 квартиры. А в Люблине построили четыре здания с 1091 квартирой. Такую информацию предоставил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Прилегающие территории благоустроили: установили детские и спортивные площадки, наружное освещение и камеры видеонаблюдения, организовали зоны отдыха.
Все реновационные дома в столице строятся под контролем Мосгосстройнадзора. За время возведения объектов инспекторы организовали свыше 600 выездных проверок. Специалисты подведомственного центра экспертиз проводили комплексные исследования конструктива зданий и примененных материалов, чтобы оценить соответствие выполненных работ утвержденным проектным решениям.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги реализации программы реновации за 2024 год. С подробной информацией о программе можно ознакомиться на портале mos.ru.
Программа реновации утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Недавно Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы в два раза.