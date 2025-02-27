Замминистра транспорта Ростовской области уволился вслед за Виталием Кушнаревым

Posted 27 февраля, 10:16
Published 27 февраля, 10:16
Modified 27 февраля, 10:18
Updated 27 февраля, 10:18
По информации ТАСС со ссылкой на анонимного собеседника из Минтранса, Дмитрий Мамелко уволен. Связано ли это с уголовным делом в отношении его бывшего руководителя Виталия Кушнарева, арестованного пару месяцев назад, не известно.
Напомним, экс-министра транспорта региона и его заместителя задержали 25 ноября. Позже в правительстве Ростовской области уточнили, что Мамелко вскоре отпустили. А вот Виталий Кушнарев стал фигурантом дела по статьям о получении особо крупной взятки и незаконном хранении оружия. Тогда еще высокопоставленного чиновника отправили в ростовское СИЗО, а после перевели в изолятор в Москве.
Пока Виталий Кушнарев находился под стражей, его уволили и нашли замену. В начале декабря некоторые местные СМИ утверждали, что Мамелко уйдет вслед за начальством. Однако официального подтверждения этому не было, как нет и сейчас.