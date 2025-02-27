Замминистра транспорта Ростовской области уволился вслед за Виталием Кушнаревым

Напомним, экс-министра транспорта региона и его заместителя задержали 25 ноября. Позже в правительстве Ростовской области уточнили, что Мамелко вскоре отпустили. А вот Виталий Кушнарев стал фигурантом дела по статьям о получении особо крупной взятки и незаконном хранении оружия. Тогда еще высокопоставленного чиновника отправили в ростовское СИЗО, а после перевели в изолятор в Москве.