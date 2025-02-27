rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 10:16

Published 27 февраля, 10:16

Modified 27 февраля, 10:18

Updated 27 февраля, 10:18

Виталий Кушнарев

Замминистра транспорта Ростовской области уволился вслед за Виталием Кушнаревым

27 февраля 2025, 10:16
Фото: duma.gov.ru. Виталий Кушнарев
Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко освобожден от должности. Об этом 27 февраля сообщают федеральные СМИ.

По информации ТАСС со ссылкой на анонимного собеседника из Минтранса, Дмитрий Мамелко уволен. Связано ли это с уголовным делом в отношении его бывшего руководителя Виталия Кушнарева, арестованного пару месяцев назад, не известно.

Уголовная пятерка: кто из команды Голубева попал под следствие в Ростовской области
Узнать подробнее

Напомним, экс-министра транспорта региона и его заместителя задержали 25 ноября. Позже в правительстве Ростовской области уточнили, что Мамелко вскоре отпустили. А вот Виталий Кушнарев стал фигурантом дела по статьям о получении особо крупной взятки и незаконном хранении оружия. Тогда еще высокопоставленного чиновника отправили в ростовское СИЗО, а после перевели в изолятор в Москве.

Пока Виталий Кушнарев находился под стражей, его уволили и нашли замену. В начале декабря некоторые местные СМИ утверждали, что Мамелко уйдет вслед за начальством. Однако официального подтверждения этому не было, как нет и сейчас.

Читайте также:
Экс-глава Минтранса Ростовской области пытался выйти из СИЗО сразу после арестаВладимир Ревенко может возглавить правительство Ростовской областиЭкс-главу Минтранса Ростовской области Виталия Кушнарева перевели в СИЗО Москвы
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Взятка#СИЗО#Уголовное дело#Незаконное хранение оружия#Виталий Кушнарев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика