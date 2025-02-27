Зоолог рассказал, как помочь кликунам и шипунам пережить морозы в Ростовской области

Posted 27 февраля, 13:41
Published 27 февраля, 13:41
Modified 27 февраля, 13:43
Updated 27 февраля, 13:43
Напомним, что стая лебедей вмерзла в лед в пруду Егорлыкского района. Очевидцы переживали, что птицам нечего есть и они могут погибнуть.
Зоолог объясняет, что скорее всего, это произошло ночью, когда птицы спали и не успели выйти на сушу.
«В сильные холода у лебедей, как и у животных, должно быть больше питания. Во время холодов организм нужно согревать. На это требуется энергия, а ее можно получить из питания. Поэтому, чем меньше у лебедей будет еды, тем выше вероятность, что птицы не переживут морозы», — отмечает Александр Евсюков.
Собеседник добавляет, что лебеди — растительноядные. Кормить их хлебом или сладостями не рекомендуется. В холод им требуется высокоэнергетическая пища. В идеале — зерно.
«Но, можно подкормить лебедей и крупами. Например, овсянкой. Предварительно крупу лучше размочить в воде, и они с удовольствием поедят», — уточняет эксперт.
По словам зоолога, в Ростовской области встречается два вида лебедей — кликун и шипун. Отличить их можно по окраске клюва.
«У шипуна клюв красно-оранжевый с черным основанием. А у кликуна наоборот — клюв ярко желтого цвета с черным кончиком», — говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как раненый лебедь пришел к донскому фермеру и попытался его ущипнуть.