Зоолог рассказал, как помочь кликунам и шипунам пережить морозы в Ростовской области

Сюжет Эксклюзив

Зоолог ДГТУ Александр Евсюков сообщил RostovGazeta, что в Ростовской области встречается два вида лебедей — кликун и шипун. В целом, эти птицы адаптированы, чтобы переносить морозы. Однако, чтобы выжить в сильные холода им необходимо питание.