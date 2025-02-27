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Posted 27 февраля, 13:41

Published 27 февраля, 13:41

Modified 27 февраля, 13:43

Updated 27 февраля, 13:43

Лебедь-кликун

Зоолог рассказал, как помочь кликунам и шипунам пережить морозы в Ростовской области

27 февраля 2025, 13:41
Фото: Wikimedia.org. Лебедь-кликун
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Эксклюзив
Зоолог ДГТУ Александр Евсюков сообщил RostovGazeta, что в Ростовской области встречается два вида лебедей — кликун и шипун. В целом, эти птицы адаптированы, чтобы переносить морозы. Однако, чтобы выжить в сильные холода им необходимо питание.

Напомним, что стая лебедей вмерзла в лед в пруду Егорлыкского района. Очевидцы переживали, что птицам нечего есть и они могут погибнуть.

Зоолог объясняет, что скорее всего, это произошло ночью, когда птицы спали и не успели выйти на сушу.

«В сильные холода у лебедей, как и у животных, должно быть больше питания. Во время холодов организм нужно согревать. На это требуется энергия, а ее можно получить из питания. Поэтому, чем меньше у лебедей будет еды, тем выше вероятность, что птицы не переживут морозы», — отмечает Александр Евсюков.
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Собеседник добавляет, что лебеди — растительноядные. Кормить их хлебом или сладостями не рекомендуется. В холод им требуется высокоэнергетическая пища. В идеале — зерно.

«Но, можно подкормить лебедей и крупами. Например, овсянкой. Предварительно крупу лучше размочить в воде, и они с удовольствием поедят», — уточняет эксперт.

По словам зоолога, в Ростовской области встречается два вида лебедей — кликун и шипун. Отличить их можно по окраске клюва.

«У шипуна клюв красно-оранжевый с черным основанием. А у кликуна наоборот — клюв ярко желтого цвета с черным кончиком», — говорит собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как раненый лебедь пришел к донскому фермеру и попытался его ущипнуть.

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