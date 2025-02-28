Автоюрист предложил проверять знания ПДД у водителей автобусов в Ростове

Posted 28 февраля, 11:43
Published 28 февраля, 11:43
Modified 28 февраля, 11:45
Updated 28 февраля, 11:45
Напомним, что в России решили создать специальный информационный ресурс с размещенными показателями автошкол. В показатели войдут аварийные ситуации, в которых виновными оказались выпускники конкретной школы. Инициаторы проекта уверены, что появление рейтинга поможет оценивать качество учебных заведений.
«Я не вижу смысла в появлении такого рейтинга. Для чего он нужен? Чтобы, получив высокие баллы, в автошколу приходило больше учеников? Но это же вмешательство в конкуренцию», — отмечает Алексей Азаров.
Собеседник вспоминает, как лет 10 назад в Ростове его дочь ехала на зеленый свет и «познакомилась» на перекрестке с маршруткой, которая ехала на красный.
«Посмотрели камеры — маршрутчик считал деньги и вообще не смотрел на дорогу. Но вопрос был не в этом. Когда приехали оформляться, а тогда пункт оформления был на Изыскательской, выяснилось, что водитель маршрутки не мог написать объяснение, поскольку не знает русского языка. Оказалось, это приезжий из другой страны, который в принципе не знал правил дорожного движения — он не мог их прочитать. А права имел», — рассказывает автоюрист.
Спикер уточняет, что сейчас хорошо «почистили» ГИБДД Ростовской области в части выдачи прав за деньги.
«Но, может, для снижения числа ДТП имеет смысл и дальше смотреть в этом направлении? Например, создать некий независимый орган, который, помимо ГИБДД и автошкол, будет один раз в год проверять водителей общественного транспорта на знание правил дорожного движения?» — предлагает собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о чистках в ГИБДД Ростовской области.