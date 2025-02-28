rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 11:43

Published 28 февраля, 11:43

Modified 28 февраля, 11:45

Updated 28 февраля, 11:45

На автодроме

Автоюрист предложил проверять знания ПДД у водителей автобусов в Ростове

28 февраля 2025, 11:43
Фото: 1MI. На автодроме
Сюжет
Эксклюзив
Рейтинг автошкол не имеет смысла делать. Эта статистика есть, ее можно запросить в Российском союзе автостраховщиков. Для снижения числа ДТП, скорее, нужно говорить о коррупции, чтобы права не покупались, как это было в Ростовской области, сообщил RostovGazeta автоюрист Алексей Азаров.

Напомним, что в России решили создать специальный информационный ресурс с размещенными показателями автошкол. В показатели войдут аварийные ситуации, в которых виновными оказались выпускники конкретной школы. Инициаторы проекта уверены, что появление рейтинга поможет оценивать качество учебных заведений.

«Я не вижу смысла в появлении такого рейтинга. Для чего он нужен? Чтобы, получив высокие баллы, в автошколу приходило больше учеников? Но это же вмешательство в конкуренцию», — отмечает Алексей Азаров.
«Говорили, что я отвечу»: блогер Авакян из Ростова догадывается, кто сжег его машину
Узнать подробнее

Собеседник вспоминает, как лет 10 назад в Ростове его дочь ехала на зеленый свет и «познакомилась» на перекрестке с маршруткой, которая ехала на красный.

«Посмотрели камеры — маршрутчик считал деньги и вообще не смотрел на дорогу. Но вопрос был не в этом. Когда приехали оформляться, а тогда пункт оформления был на Изыскательской, выяснилось, что водитель маршрутки не мог написать объяснение, поскольку не знает русского языка. Оказалось, это приезжий из другой страны, который в принципе не знал правил дорожного движения — он не мог их прочитать. А права имел», — рассказывает автоюрист.

Спикер уточняет, что сейчас хорошо «почистили» ГИБДД Ростовской области в части выдачи прав за деньги.

Экзамен по теории ПДД
Экзамен по теории ПДД. Фото: 1MI
В Ростовской области начальника ГАИ подозревают во взятках и поборах с подчиненных
Узнать подробнее
«Но, может, для снижения числа ДТП имеет смысл и дальше смотреть в этом направлении? Например, создать некий независимый орган, который, помимо ГИБДД и автошкол, будет один раз в год проверять водителей общественного транспорта на знание правил дорожного движения?» — предлагает собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о чистках в ГИБДД Ростовской области.

Политолог Михайлов предупредил о чистках в ГИБДД Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Стала известна причина обысков в МРЭО в Ростове-на-ДонуПосле обысков в МРЭО возбудили уголовное дело на ростовского сотрудника ГАИСотрудников ГАИ задержали в Ростове за вымогательство взятки у бойца СВО
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Общественный транспорт#Рейтинг#Транспорт#ГИБДД#Ростов#Правила дорожного движения#Автошколы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика