Автоюрист предложил проверять знания ПДД у водителей автобусов в Ростове

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Рейтинг автошкол не имеет смысла делать. Эта статистика есть, ее можно запросить в Российском союзе автостраховщиков. Для снижения числа ДТП, скорее, нужно говорить о коррупции, чтобы права не покупались, как это было в Ростовской области, сообщил RostovGazeta автоюрист Алексей Азаров.