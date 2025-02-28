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Posted 28 февраля, 14:50

Published 28 февраля, 14:50

Modified 28 февраля, 14:52

Updated 28 февраля, 14:52

Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан с марта 2025 года

Что изменится для жителей Ростовской области с 1 марта: новые штрафы и законы

28 февраля 2025, 14:50
Фото: Unsplash. Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан с марта 2025 года

Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан с марта 2025 года

Сюжет
Эксклюзив
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta о новых законах, которые вступят в силу с 1 марта 2025 года. О штрафах за отсутствие кассовых аппаратов, о нововведениях при продаже земли, о самозапрете на кредиты и запрете продавать подросткам энергетики и зажигалки в Ростовской области.

Штраф до миллиона рублей за отсутствие кассы

С 1 марта в Ростовской области начнут штрафовать за предоставление места продавцам на рынках без зарегистрированных касс.

«Но эти штрафы не будут распространяться на обычных ростовчан. Они направлены на управляющих рынками. Поэтому теперь, перед предоставлением торгового места продавцу, руководству рынков придется проверять копии документов, подтверждающие, что у реализатора есть контрольно-кассовая техника, зарегистрированная в установленном режиме», — отмечает Антон Габович.

Если этого не сделать, и торговля будет вестись без зарегистрированных касс, то управляющих рынком оштрафуют.

На первый раз сумма штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.

При повторном нарушении размер штрафа увеличится. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, а юридических — от 300 тысячи до миллиона рублей.

Штраф до миллиона рублей за отсутствие кассы
Штраф до миллиона рублей за отсутствие кассы. Фото: 1MI

Покупатели продукции на рынках Ростова рассказывают, что многие продавцы просят оплатить товар переводом. Подобное, по словам горожан, встречается и в небольших кофейнях. Когда бариста просит оплатить переводом, ссылаясь на то, что касса не работает. Все это вызывает определенные вопросы у ростовчан.

«Все платежи за покупку продавцы всегда обязаны проводить через кассы», — подчеркивает юрист.
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Какие участки земли нельзя будет продать в Ростове

С 1 марта 2025 года все сделки по земле не будут подлежать регистрации в Едином госреестре недвижимости при отсутствии данных о местоположении границ участка.

«Случаи, когда люди продавали земельные участки, а потом выяснялось, что он не был отмежеван, очень распространены. Ростовчане покупали землю и выясняли, что границы участка не установлены. Что он заходит на соседний участок. Соседи нередко спорили меж собой, доказывая правоту в судах», — говорит Антон Габович.

Юрист подчеркивает, что для удобства ростовчан существует публичная кадастровая карта Росреестра. Она совершенно бесплатна. Перед покупкой земли любой человек может ознакомиться с ней и проверить, находится ли участок земли в реестре — отмежеван он или нет.

Какие участки земли нельзя будет продать в Ростове
Какие участки земли нельзя будет продать в Ростове. Фото: 1MI
«Раньше землю можно было покупать без этого. А теперь, если участок не отмежеван, через Росреестр не зарегистрировать сделку — границы не будут установлены. Поэтому межевание участка при любых сделках будет обязательным», — говорит собеседник.
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Самозапрет на кредиты

С марта вступает в силу и не менее важный закон для ростовчан — о самозапрете на кредиты. Теперь все граждане смогут оформить его через Госуслуги или МФЦ.

«И если от человека будет поступать заявка на получение кредита, банки будут проверять не только кредитную историю, но и наличие или отсутствие установленного самозапрета. Если запрет установлен в системе — кредит не будет выдан», — говорит юрист.

По словам собеседника, этот закон призван если не ликвидировать, то значительно снизить число ростовчан, пострадавших от мошенничества.

«Буквально недавно был случай, когда женщина, не понимая сути, „натыкала“ пальцем на сообщения в телефоне. Зашла в приложение банка, разморозила кредитную карту и одним касанием перевела все кредитные средства непонятно кому. Как такое произошло — сама не поняла, а попалась. Поэтому самозапрет на кредиты позволить предотвратить подобные ситуации», — уверен эксперт.

Спикер добавляет, что самозапрет будет действовать не до конца жизни. В любой момент при необходимости ростовчане смогут его отменить.

Самозапрет на кредиты
Самозапрет на кредиты. Фото: 1MI
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Энергетики и зажигалки — по паспорту

С нового месяца в Ростовской области изменятся правила продажи энергетиков и зажигалок. Теперь их перестанут продавать несовершеннолетним.

«И если возраст покупателя вызовет сомнения, продавец будет обязан проверить его возраст. Если молодой человек не подтвердит, что ему уже есть 18 лет, то в продаже ему будет отказано», — резюмирует юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский Минтранс создаст закон об эвакуаторщиках после скандала с автомобилем волонтера.

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