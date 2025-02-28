Что изменится для жителей Ростовской области с 1 марта: новые штрафы и законы

Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан с марта 2025 года

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Штраф до миллиона рублей за отсутствие кассы Какие участки земли нельзя будет продать в Ростове Самозапрет на кредиты Энергетики и зажигалки — по паспорту

Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta о новых законах, которые вступят в силу с 1 марта 2025 года. О штрафах за отсутствие кассовых аппаратов, о нововведениях при продаже земли, о самозапрете на кредиты и запрете продавать подросткам энергетики и зажигалки в Ростовской области.