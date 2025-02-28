День в Ростове: увольнение главного полицейского и давка в миграционном центре

В рамках концессионного соглашения в Ростове-на-Дону на линию выйдут семь трамвайных вагонов City-Star ярко-красного цвета. Около 30 вагонов было приобретено еще в 2016–2017 годах. Однако к настоящему моменту отремонтировали и перекрасили только семь из них.