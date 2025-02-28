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Posted 28 февраля, 17:33

Published 28 февраля, 17:33

Modified 28 февраля, 17:35

Updated 28 февраля, 17:35

Итоги дня: на Дону уволился начальник главка МВД, а сотни мигрантов устроили давку

День в Ростове: увольнение главного полицейского и давка в миграционном центре

28 февраля 2025, 17:33
Фото: МВД по Ростовской области. Итоги дня: на Дону уволился начальник главка МВД, а сотни мигрантов устроили давку
Начальник главка МВД Ростовской области Олег Агарков покидает свой пост, тем временем сотни посетителей устроили давку в миграционном центре в Ленинакане, а в Ростове-на-Дону начнут курсировать семь новых ярко-красных вагонов трамваев. Итоги пятницы от RostovGazeta.

Увольнение Агаркова

По информации СМИ, начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков увольняется и переходит на службу в Краснодарский край. Рапорт об отставке якобы уже подписан.

Также появилось предположение, что в след за генерал-лейтенантом Агарковым может уйти его ставленник — нынешний начальник УГИБДД региона.

Однако официальной информации по этому поводу не было.

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Давка в миграционном центре

В миграционном центре на улице Южной в хуторе Ленинакан в Ростовской области образовалась огромная очередь из людей, которые не могут оформить документы. Постепенно мирное ожидание превратилось в столпотворение и давку.

Множество рук в толпе
Множество рук в толпе. Фото: Pxhere

По мнению очевидцев, инцидент произошел из-за того, что в учреждении абсолютно не организована работа: записи постоянно переносятся, посетителей принимают только три оператора, а порой даже приходится приезжать в 3 часа ночи, чтобы занять очередь.

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Новые трамваи

В рамках концессионного соглашения в Ростове-на-Дону на линию выйдут семь трамвайных вагонов City-Star ярко-красного цвета. Около 30 вагонов было приобретено еще в 2016–2017 годах. Однако к настоящему моменту отремонтировали и перекрасили только семь из них.

Теперь специалисты планируют заняться реконструкцией и строительством 119 километров путей, установить два депо и тяговые подстанции. Но когда удастся обновить все оставшиеся вагоны, пока не сказано.

Трамвай на мозаике в переходе
Трамвай на мозаике в переходе. Фото: rostovgazeta.ru

Добавим, что новая трамвайная сеть соединит несколько микрорайонов с центром донской столицы.

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