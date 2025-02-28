День в Ростове: увольнение главного полицейского и давка в миграционном центре

Posted 28 февраля, 17:33
Published 28 февраля, 17:33
Modified 28 февраля, 17:35
Updated 28 февраля, 17:35
По информации СМИ, начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков увольняется и переходит на службу в Краснодарский край. Рапорт об отставке якобы уже подписан.
Также появилось предположение, что в след за генерал-лейтенантом Агарковым может уйти его ставленник — нынешний начальник УГИБДД региона.
Однако официальной информации по этому поводу не было.
В миграционном центре на улице Южной в хуторе Ленинакан в Ростовской области образовалась огромная очередь из людей, которые не могут оформить документы. Постепенно мирное ожидание превратилось в столпотворение и давку.
По мнению очевидцев, инцидент произошел из-за того, что в учреждении абсолютно не организована работа: записи постоянно переносятся, посетителей принимают только три оператора, а порой даже приходится приезжать в 3 часа ночи, чтобы занять очередь.
В рамках концессионного соглашения в Ростове-на-Дону на линию выйдут семь трамвайных вагонов City-Star ярко-красного цвета. Около 30 вагонов было приобретено еще в 2016–2017 годах. Однако к настоящему моменту отремонтировали и перекрасили только семь из них.
Теперь специалисты планируют заняться реконструкцией и строительством 119 километров путей, установить два депо и тяговые подстанции. Но когда удастся обновить все оставшиеся вагоны, пока не сказано.
Добавим, что новая трамвайная сеть соединит несколько микрорайонов с центром донской столицы.