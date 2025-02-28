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Posted 28 февраля, 10:00

Published 28 февраля, 10:00

Modified 28 февраля, 10:02

Updated 28 февраля, 10:02

Рыбак со щукой

Где водятся щукокабры: рыбак раскрыл место обитания огромных рыб в Ростовской области

28 февраля 2025, 10:00
Фото: vk.com/rybalka_v_rostove. Рыбак со щукой

Рыбак выловил в Ростовской области щуку внушительных размеров

Житель Ростовской области отправился на замерзший водоем в поисках окуней, но поймал щуку внушительных размеров. Фотографии с результатами улова появились в паблике, посвященному любителям рыбалки.

Пост с кадрами удачного вылова появился в паблике вчера утром, 27 февраля.

«Ловлю себе окуня, а тут — бац!.. щукокабра… Повезло, однако!», — пишет пользователь паблика.

Чтобы продемонстрировать внушительные размеры щуки, рыбак сфотографировал ее рядом с удочкой.

«Ловлю себе окуня, а тут — бац!.. щукокабра… Повезло, однако!»
«Ловлю себе окуня, а тут — бац!.. щукокабра… Повезло, однако!». Фото: vk.com/rybalka_v_rostove

А до этого, 19 февраля, рыбак выставил фотографию еще одного удачного улова. В комментариях под постом пользователь рассказал, что гигантская щука была поймана на глубине полутора метров на Веселовском водохранилище. Рыбу мужчина выпустил обратно в воду.

«Удовольствие от процесса я получил сполна», — делится впечатлениями рыбак.
А до этого, 19 февраля, рыбак выставил фотографию еще одного удачного вылова
А до этого, 19 февраля, рыбак выставил фотографию еще одного удачного вылова. Фото: vk.com/rybalka_v_rostove
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Напомним, рыбачить на замерзших водных объектах необходимо осторожно. Как рассказали сотрудники МЧС ранее, лед может выглядеть прочным и толстым, однако впечатление может быть обманчиво. В таком случае рыбалка может обернуться трагическими последствиями. Два таких случая недавно осветила RostovGazeta.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Рыбалка#Происшествия#Рыболовство
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