Где водятся щукокабры: рыбак раскрыл место обитания огромных рыб в Ростовской области

Posted 28 февраля, 10:00
Published 28 февраля, 10:00
Modified 28 февраля, 10:02
Updated 28 февраля, 10:02
Пост с кадрами удачного вылова появился в паблике вчера утром, 27 февраля.
«Ловлю себе окуня, а тут — бац!.. щукокабра… Повезло, однако!», — пишет пользователь паблика.
Чтобы продемонстрировать внушительные размеры щуки, рыбак сфотографировал ее рядом с удочкой.
А до этого, 19 февраля, рыбак выставил фотографию еще одного удачного улова. В комментариях под постом пользователь рассказал, что гигантская щука была поймана на глубине полутора метров на Веселовском водохранилище. Рыбу мужчина выпустил обратно в воду.
«Удовольствие от процесса я получил сполна», — делится впечатлениями рыбак.
Напомним, рыбачить на замерзших водных объектах необходимо осторожно. Как рассказали сотрудники МЧС ранее, лед может выглядеть прочным и толстым, однако впечатление может быть обманчиво. В таком случае рыбалка может обернуться трагическими последствиями. Два таких случая недавно осветила RostovGazeta.