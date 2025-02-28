Где водятся щукокабры: рыбак раскрыл место обитания огромных рыб в Ростовской области

А до этого, 19 февраля, рыбак выставил фотографию еще одного удачного улова. В комментариях под постом пользователь рассказал, что гигантская щука была поймана на глубине полутора метров на Веселовском водохранилище. Рыбу мужчина выпустил обратно в воду.