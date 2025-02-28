Горы мусора: беспилотник нашел свалки на семи гектарах в Ростовской области

Posted 28 февраля, 16:39
Published 28 февраля, 16:39
Modified 28 февраля, 16:41
Updated 28 февраля, 16:41
С начала 2025 года сотрудники ведомства провели три выездных мероприятия с использованием квадрокоптера. До 27 февраля аппарат обнаружил нарушения на общей площади более семи гектаров.
Так, 5 февраля беспилотник пролетел над сельскохозяйственным участком в Обливском районе. Устройство зафиксировало горы свалок на семи тысяч квадратах земли. В итоге для устранения выявленных нарушений начата внеплановая проверка.
В отношении остальных двух участков сотрудники Россельхознадзора собираются подать материалы в прокуратуру.