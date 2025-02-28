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Posted 28 февраля, 16:39

Published 28 февраля, 16:39

Modified 28 февраля, 16:41

Updated 28 февраля, 16:41

5 февраля беспилотник пролетел над сельскохозяйственным участком в Обливском районе

Горы мусора: беспилотник нашел свалки на семи гектарах в Ростовской области

28 февраля 2025, 16:39
Фото: 61.fsvps.gov.ru. 5 февраля беспилотник пролетел над сельскохозяйственным участком в Обливском районе
В Ростовской области беспилотник обнаружил нарушения законодательства на семи гектарах земель. Об этом рассказали сотрудники регионального управления Россельхознадзора.

С начала 2025 года сотрудники ведомства провели три выездных мероприятия с использованием квадрокоптера. До 27 февраля аппарат обнаружил нарушения на общей площади более семи гектаров.

Так, 5 февраля беспилотник пролетел над сельскохозяйственным участком в Обливском районе. Устройство зафиксировало горы свалок на семи тысяч квадратах земли. В итоге для устранения выявленных нарушений начата внеплановая проверка.

В отношении остальных двух участков сотрудники Россельхознадзора собираются подать материалы в прокуратуру.

Устройство зафиксировало горы свалок на семи тысяч квадратах земли
Устройство зафиксировало горы свалок на семи тысяч квадратах земли. Фото: 61.fsvps.gov.ru
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