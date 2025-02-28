Как россияне пользуются банковскими подписками: исследование ВТБ

«Мы видим, как наша подписка привлекает клиентов не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах по всей стране. В этом году мы не планируем останавливаться и запустим еще несколько предложений с топовыми сервисами из разных сфер. Ожидаем, что в этом году количество пользователей ВТБ Плюс увеличится более чем в 2 раза», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.