Как россияне пользуются банковскими подписками: исследование ВТБ

Posted 28 февраля, 08:07
Published 28 февраля, 08:07
Modified 28 февраля, 08:09
Updated 28 февраля, 08:09
ВТБ запустил подписку ВТБ Плюс в сентябре прошлого года. С этого момента около 400 тыс. человек стали активными пользователями сервиса и каждый месяц их число увеличивается примерно на 30%.
Самыми активными пользователями подписки ВТБ Плюс стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Краснодара. Средний возраст подписчика — 40 лет, при этом среди пользователей женщин и мужчин примерно поровну.
В среднем за месяц пользователи ВТБ Плюс совершают 9 поездок на такси, 4 заказа на маркетплейсах, по 3 покупки в аптеках и в сервисах доставки еды, 2 заказа в сервисе покупки товаров и еще 4 покупки — в сервисе покупки продуктов. По наиболее популярным категориям средний кешбэк на клиента составляет около 2 тыс. рублей.
В феврале каждый пятый клиент ВТБ Плюс еженедельно пользовался такой дополнительной категорией кешбэка. По данным аналитиков, пользователи в выходные чаще всего делали покупки на маркетплейсах, в аптеках, тратились на одежду и обувь, а также посещали салоны красоты и спа-центры.
«Мы видим, как наша подписка привлекает клиентов не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах по всей стране. В этом году мы не планируем останавливаться и запустим еще несколько предложений с топовыми сервисами из разных сфер. Ожидаем, что в этом году количество пользователей ВТБ Плюс увеличится более чем в 2 раза», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.