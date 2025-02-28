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Posted 28 февраля, 08:07

Published 28 февраля, 08:07

Modified 28 февраля, 08:09

Updated 28 февраля, 08:09

Как россияне пользуются банковскими подписками: исследование ВТБ

Как россияне пользуются банковскими подписками: исследование ВТБ

28 февраля 2025, 08:07
Фото: Изображение Midjourney.
По данным ВТБ, самыми популярными приложениями у клиентов в банковских подписках стали сервисы транспорта, доставки еды и товаров, аптеки и маркетплейсы.

ВТБ запустил подписку ВТБ Плюс в сентябре прошлого года. С этого момента около 400 тыс. человек стали активными пользователями сервиса и каждый месяц их число увеличивается примерно на 30%.

Самыми активными пользователями подписки ВТБ Плюс стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Краснодара. Средний возраст подписчика — 40 лет, при этом среди пользователей женщин и мужчин примерно поровну.

В среднем за месяц пользователи ВТБ Плюс совершают 9 поездок на такси, 4 заказа на маркетплейсах, по 3 покупки в аптеках и в сервисах доставки еды, 2 заказа в сервисе покупки товаров и еще 4 покупки — в сервисе покупки продуктов. По наиболее популярным категориям средний кешбэк на клиента составляет около 2 тыс. рублей.

В феврале каждый пятый клиент ВТБ Плюс еженедельно пользовался такой дополнительной категорией кешбэка. По данным аналитиков, пользователи в выходные чаще всего делали покупки на маркетплейсах, в аптеках, тратились на одежду и обувь, а также посещали салоны красоты и спа-центры.

«Мы видим, как наша подписка привлекает клиентов не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах по всей стране. В этом году мы не планируем останавливаться и запустим еще несколько предложений с топовыми сервисами из разных сфер. Ожидаем, что в этом году количество пользователей ВТБ Плюс увеличится более чем в 2 раза», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

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