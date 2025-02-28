rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 16:53

Published 28 февраля, 16:53

Modified 28 февраля, 16:55

Updated 28 февраля, 16:55

Легковое авто вылетело на детскую площадку в ДТП в Ростове-на-Дону

Легковой автомобиль вылетел на детскую площадку в Ростове-на-Дону

28 февраля 2025, 16:53
Фото: Изображение Midjourney. Легковое авто вылетело на детскую площадку в ДТП в Ростове-на-Дону
На улице Шолохова в Ростове-на-Дону столкнулись три легковых автомобиля. От сильного удара одна из машин вылетела на тротуар, снесла забор и угодила на детскую площадку. Кадры очевидцев опубликовал телеграм-канал «ДТП и ЧП Ростов».

Авария произошла в пятницу утром, 28 февраля, на улице Шолохова в районе здания №203 в Ростове-на-Дону. Обстоятельства ДТП неизвестны, однако на кадрах видно, что посередине дороги на «аварийке» стоят две иномарки, а третья находится на детской площадке.

Предположительно произошла цепочка столкновений или, наоборот, один из водителей пытался спастись от удара, и поэтому выехал на детскую площадку. Однако причины аварии не уточняются. О пострадавших информации также нет.

Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Темернике в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее
Видео: Изображение Midjourney. Легковое авто вылетело на детскую площадку в ДТП в Ростове-на-Дону

Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области не комментировала аварию.

Ранее стало известно о ДТП, которое произошло под Новошахтинском. В нем погиб 76-летний водитель.

Читайте также:
Водитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погибЛегковой автомобиль врезался в светофор и сгорел дотла в Ростове-на-ДонуСкорая помощь и маршрутка столкнулись на перекрестке в центре Ростова
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Детская площадка#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика