Легковой автомобиль вылетел на детскую площадку в Ростове-на-Дону

Авария произошла в пятницу утром, 28 февраля, на улице Шолохова в районе здания №203 в Ростове-на-Дону. Обстоятельства ДТП неизвестны, однако на кадрах видно, что посередине дороги на «аварийке» стоят две иномарки, а третья находится на детской площадке.