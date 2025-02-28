Легковой автомобиль вылетел на детскую площадку в Ростове-на-Дону

Posted 28 февраля, 16:53
Published 28 февраля, 16:53
Modified 28 февраля, 16:55
Updated 28 февраля, 16:55
Авария произошла в пятницу утром, 28 февраля, на улице Шолохова в районе здания №203 в Ростове-на-Дону. Обстоятельства ДТП неизвестны, однако на кадрах видно, что посередине дороги на «аварийке» стоят две иномарки, а третья находится на детской площадке.
Предположительно произошла цепочка столкновений или, наоборот, один из водителей пытался спастись от удара, и поэтому выехал на детскую площадку. Однако причины аварии не уточняются. О пострадавших информации также нет.
Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области не комментировала аварию.
Ранее стало известно о ДТП, которое произошло под Новошахтинском. В нем погиб 76-летний водитель.