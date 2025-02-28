Магнитная буря накрыла Ростов-на-Дону. Рассказываем, сколько она продлится

Posted 28 февраля, 09:37
Published 28 февраля, 09:37
Modified 28 февраля, 18:02
Updated 28 февраля, 18:02
По данным источника, на протяжении дня 28 февраля в Ростове будет бушевать слабая магнитная буря. Повышение солнечной активности продлится до конца суток.
В ночь на 1 марта магнитная буря стихнет. В этот день ожидаются небольшие возмущения магнитосферы. Лишь к обеду, в 12.00 мск, магнитная буря снова ворвется в Ростов. Бушевать она будет на протяжении трех часов, а затем — стихнет.
Небольшие возмущения ожидаются на протяжении всей недели, с 28 февраля по 6 марта. В конце суток, 6 марта, снова начнется магнитная буря, которая продлится три часа.
Как сообщала RostovGazeta ранее, во время геомагнитных возмущений горожане могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Могут начаться перепады артериального давления и головные боли. О том, как минимизировать последствия солнечной активности — читайте в материале.