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Posted 28 февраля, 09:37

Published 28 февраля, 09:37

Modified 28 февраля, 18:02

Updated 28 февраля, 18:02

Самодельное солнце

Магнитная буря накрыла Ростов-на-Дону. Рассказываем, сколько она продлится

28 февраля 2025, 09:37
Фото: Artem Maltsev/Unsplash. Самодельное солнце

Магнитная буря накрыла Ростов-на-Дону

Магнитные бури накроют Ростов с 28 февраля по 6 марта. Прогноз появился на сайте time-in.

По данным источника, на протяжении дня 28 февраля в Ростове будет бушевать слабая магнитная буря. Повышение солнечной активности продлится до конца суток.

В ночь на 1 марта магнитная буря стихнет. В этот день ожидаются небольшие возмущения магнитосферы. Лишь к обеду, в 12.00 мск, магнитная буря снова ворвется в Ростов. Бушевать она будет на протяжении трех часов, а затем — стихнет.

Небольшие возмущения ожидаются на протяжении всей недели, с 28 февраля по 6 марта. В конце суток, 6 марта, снова начнется магнитная буря, которая продлится три часа.

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По данным источника, на протяжении дня 28 февраля в Ростове будет бушевать слабая магнитная буря
По данным источника, на протяжении дня 28 февраля в Ростове будет бушевать слабая магнитная буря. Фото: time-in.ru

Как сообщала RostovGazeta ранее, во время геомагнитных возмущений горожане могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Могут начаться перепады артериального давления и головные боли. О том, как минимизировать последствия солнечной активности — читайте в материале.

А у вас ухудшается самочувствие во время магнитных бурь?
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