Магнитная буря накрыла Ростов-на-Дону. Рассказываем, сколько она продлится

В ночь на 1 марта магнитная буря стихнет. В этот день ожидаются небольшие возмущения магнитосферы. Лишь к обеду, в 12.00 мск, магнитная буря снова ворвется в Ростов. Бушевать она будет на протяжении трех часов, а затем — стихнет.