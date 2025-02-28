Минимум по ОГЭ потребуется школьникам Ростова для перевода в 10-й класс

Posted 28 февраля, 14:42
Published 28 февраля, 14:42
Modified 28 февраля, 14:44
Updated 28 февраля, 14:44
Напомним, что Госдума одобрила поправки, согласно которым школьникам придется набрать минимум баллов по ОГЭ для перехода в 10-й класс. Об этом информирует ТАСС.
Кроме того, выпускники 9-х классов получат преимущество для поступления на бюджет в учреждения среднего профессионального образования (СПО) региона. Пока этот эксперимент планируется внедрить в 12 регионах. В их число вошла и Ростовская область.
«Нашему региону это необходимо по целому ряду параметров», — уверен Владимир Гайворонский.
Спикер напоминает, что Ростовская область входит в тройку самых крупных регионов России по сети учреждений СПО.
«Нужно обеспечивать набор наших школьников в эти учреждения. Параллельно будет решена и другая задача — больше выпускников получат рабочие профессии, специалистов которых катастрофически не хватает», — отмечает эксперт.
По словам собеседника, специалистов с высшим образованием в Ростове предостаточно. Понятно, что все хотят стать руководителями или большими начальниками. Но это — тема для дискуссии.
«На самом деле, на ряде предприятий рабочие получают зарплату гораздо выше, чем некоторые управленцы или директора. При этом рабочих кадров не хватает. Поэтому я уверен, что этот нужный и важный для нашего региона законопроект будет обязательно принят», — резюмирует Гайворонский.
Ранее RostovGazeta сообщала, что эксперт прогнозировал острый дефицит рабочих рук в Ростовской области.