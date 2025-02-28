На Международном форуме обсудили темы безопасности в Ростовской области

Posted 28 февраля, 08:20
Published 28 февраля, 08:20
Modified 28 февраля, 08:22
Updated 28 февраля, 08:22
В нем приняли участие заместитель полпреда в ЮФО Владимир Гурба, врио губернатора области Юрий Слюсарь, замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, а также сопредседатели ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправлению Ирина Гусева и глава города Мелитополя Галина Данильченко, а также руководители муниципалитетов из разных уголков страны, представители силовых ведомств и общественный организаций.
Выступая с приветственным словом, Юрий Слюсарь отметил, что одной из приоритетных задач государства является обеспечение безопасности и защиты населения. В Ростовской области работа такого рода налажена с учетом близости к прифронтовым территориям.
— Система обеспечения безопасности гражданских объектов и критической инфраструктуры у нас в регионе с задачами в целом справляется. А с июля прошлого года действует Центр реагирования на угрозы воздушного нападения, — поделился врио губернатора Ростовской области. — Тема деликатная, и многие вещи не для публичной огласки, но в закрытом формате мы поделились своим опытом с участниками форума.
В свою очередь, донской регион узнал о практиках других субъектов страны. В ходе встречи также обсудили особенности обеспечения безопасности на Донбассе и приграничье, провели мастер-классы, связанные с кризисными ситуациями и защитой населения, организовали круглый стол по взаимодействию с волонтерами и предоставлению гумпомощи.
Участники мероприятия обсудили совершенствование законодательной базы, расширение функций подразделения добровольческой пожарной охраны, внедрение методических рекомендаций по действиям в кризисных ситуациях и много другое.
Первый Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» состоялся 15–16 января 2024 года в Москве. Он проводился по поручению Президента РФ Владимира Путина и при его непосредственном участии. На площадке мероприятия собрались порядка 7 с половиной тысяч представителей муниципалитетов из разных уголков страны.