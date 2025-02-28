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Posted 28 февраля, 08:20

Published 28 февраля, 08:20

Modified 28 февраля, 08:22

Updated 28 февраля, 08:22

На Международном форуме обсудили темы безопасности в Ростовской области

На Международном форуме обсудили темы безопасности в Ростовской области

28 февраля 2025, 08:20
Фото: Правительство РО. На Международном форуме обсудили темы безопасности в Ростовской области
В Ростове провели региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России». Мероприятие состоялось 27 февраля.

В нем приняли участие заместитель полпреда в ЮФО Владимир Гурба, врио губернатора области Юрий Слюсарь, замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, а также сопредседатели ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправлению Ирина Гусева и глава города Мелитополя Галина Данильченко, а также руководители муниципалитетов из разных уголков страны, представители силовых ведомств и общественный организаций.

Выступая с приветственным словом, Юрий Слюсарь отметил, что одной из приоритетных задач государства является обеспечение безопасности и защиты населения. В Ростовской области работа такого рода налажена с учетом близости к прифронтовым территориям.

— Система обеспечения безопасности гражданских объектов и критической инфраструктуры у нас в регионе с задачами в целом справляется. А с июля прошлого года действует Центр реагирования на угрозы воздушного нападения, — поделился врио губернатора Ростовской области. — Тема деликатная, и многие вещи не для публичной огласки, но в закрытом формате мы поделились своим опытом с участниками форума.
На Международном форуме обсудили темы безопасности в Ростовской области
На Международном форуме обсудили темы безопасности в Ростовской области
На Международном форуме обсудили темы безопасности в Ростовской области
На Международном форуме обсудили темы безопасности в Ростовской области. Фото: правительство РО
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В свою очередь, донской регион узнал о практиках других субъектов страны. В ходе встречи также обсудили особенности обеспечения безопасности на Донбассе и приграничье, провели мастер-классы, связанные с кризисными ситуациями и защитой населения, организовали круглый стол по взаимодействию с волонтерами и предоставлению гумпомощи.

Участники мероприятия обсудили совершенствование законодательной базы, расширение функций подразделения добровольческой пожарной охраны, внедрение методических рекомендаций по действиям в кризисных ситуациях и много другое.

Первый Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» состоялся 15–16 января 2024 года в Москве. Он проводился по поручению Президента РФ Владимира Путина и при его непосредственном участии. На площадке мероприятия собрались порядка 7 с половиной тысяч представителей муниципалитетов из разных уголков страны.

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#Евгения Волкова#Донбасс#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Гуманитарная помощь#Безопасность#Юрий Слюсарь#Международный форум
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