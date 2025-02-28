На Международном форуме обсудили темы безопасности в Ростовской области

В нем приняли участие заместитель полпреда в ЮФО Владимир Гурба, врио губернатора области Юрий Слюсарь, замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, а также сопредседатели ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправлению Ирина Гусева и глава города Мелитополя Галина Данильченко, а также руководители муниципалитетов из разных уголков страны, представители силовых ведомств и общественный организаций.