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Posted 28 февраля, 14:34

Published 28 февраля, 14:34

Modified 28 февраля, 14:36

Updated 28 февраля, 14:36

Начальник главка МВД Ростовской области Агарков уходит в отставку

Начальник главка МВД Ростовской области Агарков уходит в отставку

28 февраля 2025, 14:34
Фото: МВД Ростовской области. Начальник главка МВД Ростовской области Агарков уходит в отставку
Начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков покидает свой пост в пользу нового рабочего места, сообщает 1RnD со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, начальник Главного управления МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков принял решение перевестись в Краснодарский край. Генерал-лейтенант там родился и вырос, а теперь вновь возвращается на родину.

«Генерал-лейтенант Агарков переводится в Краснодарский край, откуда он сам родом. Рапорт, по моим сведениям, уже подписан», — рассказал источник СМИ.

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Кроме того, есть предположение о том, что следом за Агарковым уйдет и его ставленник — нынешний начальник УГИБДД Ростовской области.

Однако официального подтверждения данной информации пока что не поступало.

Добавим, что Агарков стал начальником донского главка МВД в 2017 году. В Ростове-на-Дону ему удалось дослужится до звания генерал-лейтенанта.

Ранее стало известно, что правительство Ростовской области опровергло отставку заместителя Минздрава Тепляковой.

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