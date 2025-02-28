Начальник главка МВД Ростовской области Агарков уходит в отставку

Posted 28 февраля, 14:34
Published 28 февраля, 14:34
Modified 28 февраля, 14:36
Updated 28 февраля, 14:36
По информации издания, начальник Главного управления МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков принял решение перевестись в Краснодарский край. Генерал-лейтенант там родился и вырос, а теперь вновь возвращается на родину.
«Генерал-лейтенант Агарков переводится в Краснодарский край, откуда он сам родом. Рапорт, по моим сведениям, уже подписан», — рассказал источник СМИ.
Кроме того, есть предположение о том, что следом за Агарковым уйдет и его ставленник — нынешний начальник УГИБДД Ростовской области.
Однако официального подтверждения данной информации пока что не поступало.
Добавим, что Агарков стал начальником донского главка МВД в 2017 году. В Ростове-на-Дону ему удалось дослужится до звания генерал-лейтенанта.
Ранее стало известно, что правительство Ростовской области опровергло отставку заместителя Минздрава Тепляковой.