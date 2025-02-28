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Posted 28 февраля, 17:51

Published 28 февраля, 17:51

Modified 1 марта, 01:36

Updated 1 марта, 01:36

Назарова: температура воздуха упадет до -21 градуса в Ростовской области в марте

Не только морозы -20: Гидрометцентр рассказал, каким будет март в Ростовской области

28 февраля 2025, 17:51
Фото: 1MI. Назарова: температура воздуха упадет до -21 градуса в Ростовской области в марте

Температура в марте будет в пределах климатической нормы в Ростовской области

Первый весенний месяц порадует жителей Ростовской области постепенным потеплением. Средняя температура воздуха и количество осадков будет соответствовать норме. Об этом рассказала начальница Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

В разговоре с «РБК Ростов» Назарова упомянула, что начало первой недели марта будет холодным, но без осадков. Ночью температура воздуха может опуститься до -8…-13, а при прояснениях до -19…-21 градуса Цельсия. А днем ожидается от 1 до 7 градусов мороза. Вторая половина недели будет существенно теплее. Ночью прогнозируют от -4…+2, а днем — от -1…+5 градусов, а на юге даже до +8.

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Во второй и третьей декадах марта ожидается постепенное потепление. В дневное время воздух может прогреться до +3…+10, а на юге и до +15 градусов. В северной части региона по ночам может похолодать до -9…+5 градусов.

Добавим, что такие погодные условия являются нормой для марта.

Ранее стала известна погода на 8 Марта в Ростове-на-Дону.

А вас устраивает такой прогноз погоды на март?
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