Не только морозы -20: Гидрометцентр рассказал, каким будет март в Ростовской области

В разговоре с «РБК Ростов» Назарова упомянула, что начало первой недели марта будет холодным, но без осадков. Ночью температура воздуха может опуститься до -8…-13, а при прояснениях до -19…-21 градуса Цельсия. А днем ожидается от 1 до 7 градусов мороза. Вторая половина недели будет существенно теплее. Ночью прогнозируют от -4…+2, а днем — от -1…+5 градусов, а на юге даже до +8.