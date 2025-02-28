Не только морозы -20: Гидрометцентр рассказал, каким будет март в Ростовской области

Posted 28 февраля, 17:51
Published 28 февраля, 17:51
Modified 1 марта, 01:36
Updated 1 марта, 01:36
В разговоре с «РБК Ростов» Назарова упомянула, что начало первой недели марта будет холодным, но без осадков. Ночью температура воздуха может опуститься до -8…-13, а при прояснениях до -19…-21 градуса Цельсия. А днем ожидается от 1 до 7 градусов мороза. Вторая половина недели будет существенно теплее. Ночью прогнозируют от -4…+2, а днем — от -1…+5 градусов, а на юге даже до +8.
Во второй и третьей декадах марта ожидается постепенное потепление. В дневное время воздух может прогреться до +3…+10, а на юге и до +15 градусов. В северной части региона по ночам может похолодать до -9…+5 градусов.
Добавим, что такие погодные условия являются нормой для марта.
Ранее стала известна погода на 8 Марта в Ростове-на-Дону.